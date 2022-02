Wie schaffen Sie’s durch die Pandemie, Frau Paul?

Braunschweig. Unsere Serie will wissen, wie die Braunschweiger dem Corona-Blues trotzen. In Folge 12 berichtet die Figurenspielerin Miriam Paul von Fadenschein.

Wir haben sie so satt, diese vermaledeite Pandemie. Das Virus bestimmt unser Leben. Mal mehr, mal weniger. Wir sind auf die Suche gegangen nach Menschen, die uns in Corona-Zeiten Einblicke in ihr Innerstes geben, in der Hoffnung, dass ihre Worte uns nicht nur interessante Sichtweisen, sondern auch Trost und Zuversicht vermitteln.

Heute antwortet uns die Figurenspielerin Miriam Paul. Die 42-Jährige ist Leiterin des Figurentheaters Fadenschein am Bültenweg und Künstlerische Leiterin des Festivals Weitblick. Das bringt im Oktober wieder eine Woche lang Magie in die Stadt, auf großen und kleinen Bühnen und an besonders ausgewählten Orten. Und da Miriam Paul eine unverbesserliche Optimistin ist, wird Corona ihr auch nicht dazwischenfunken.

Inwiefern schränkt Corona Ihr Leben ein?

Corona schränkt mein Leben sowohl privat als auch beruflich stark ein. Der erste Lockdown traf zeitlich mit einem für mich sehr wichtigen Moment zusammen, mit der Übernahme des Theater Fadenschein. Mein Wechsel vom mobilen Gastspielbetrieb zur Leitung einer Spielstätte versprach ohnehin, ein Sprung ins kühle Wasser zu werden. Dass mich allerdings derart wilde Wogen erwarten würden, war nicht absehbar.

Der Betrieb eines Theaters muss seitdem ständig angepasst werden. Der organisatorische und zeitliche Aufwand, um trotz stark reduzierter Zuschauerkapazität dennoch wirtschaftlich überlebensfähig zu bleiben, ist enorm. Alles Schritt für Schritt – das ist seitdem die Erfolgsdevise. Sehr schmerzhaft war es, in den vergangenen zwei Jahren so viele Veranstaltungen zu planen und dann kurzfristig absagen zu müssen. Diesen Winter hat das Theater Fadenschein allerdings durchgehend Veranstaltungen anbieten können, was uns viel Kraft gibt. Als Mutter dreier Kinder hat mich die Pandemie auch privat mit allen Einschränkungen, die seitdem gelten, voll erwischt. Die Quadratur des Kreises aus Homeschooling, Homeoffice, Bewegungsdrang der Kinder und ruhebedürftigem Säugling war kaum machbar. Mittlerweile haben wir, wie alle Familien, Strategien entwickelt, damit alles einigermaßen funktioniert.

Wie schützen Sie sich vor einem möglichen Corona-Blues? Was tut Ihnen derzeit besonders gut?

In die freie Natur zu gehen oder im Garten zu arbeiten ermöglicht mir, den Druck von mir zu schieben und den Kopf wieder frei zu bekommen. Außerdem hilft es mir sehr, dass wir im Theater immer weit vorausplanen. Die Vorfreude auf all die schönen Inszenierungen, die hoffentlich tatsächlich zur Aufführung kommen werden, versüßt den Moment. So sind wir zum Beispiel gerade dabei, für das im Herbst anstehende Internationale Festival Weitblick spannende internationale Compagnien nach Braunschweig einzuladen.

Können Sie der Pandemie bei allem Schrecken auch etwas Positives abgewinnen? Der Pandemie kann ich überhaupt nichts Positives abgewinnen, allerdings: Not macht bekanntlich erfinderisch, und so haben wir im Theater Fadenschein tolle neue Formate entwickelt, die sonst vielleicht nicht entstanden wären. Beispielsweise fahren wir seit vergangenem Sommer mit dem Lastenrad als mobile Bühne in Schulen und Kitas, um dort an der frischen Luft zu spielen. Auch haben wir Zeit und Finanzierungen für den Einbau einer neuen Lüftungsanlage im Theatersaal gefunden, die nun einen unbeschwerten Theaterbesuch ermöglicht. Dies wäre ohne pandemiebedingte Förderung für uns nicht finanzierbar gewesen. Die im vergangenen Jahr erstmals durchgeführte Hoftheaterwoche am Theater Fadenschein, war ein echter Gewinn und wird auf jeden Fall wiederholt. Ich bin froh, dass wir so vielen Solo-Selbständigen ohne eigene Spielstätte im Fadenschein Auftritte ermöglichen konnten. Die Gemeinschaft der Figurenspielerinnen und -spieler und der Theaterhäuser ist durch viele neu entstandene Kooperationen in dieser Zeit stärker geworden. Die vergangene Zeit hat mir deutlich gemacht, dass ich meinen Beruf wirklich sehr liebe.

Was werden Sie als erstes tun, wenn es keinerlei Einschränkungen mehr hinsichtlich der Pandemie gibt?

Alle Menschen, die mir nahestehen mit einer Umarmung zu begrüßen und das Theater wieder für alle Menschen zu öffnen – darauf freue ich mich sehr.

