67-Jährige lebensgefährlich verletzt – Zusammenstoß auf Kreuzung

Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Haren (Landkreis Emsland) sind in der Nacht zum Freitag zwei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf die Kreuzung, gleichzeitig kam von links eine 67-Jährige mit ihrem Auto. Die beiden Fahrzeuge prallten ineinander.

Wagen wird von Fahrbahn geschleudert – 67-Jährige lebensgefährlich verletzt

Der Wagen des 47-Jährigen sei durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Fahrbahn geschleudert worden, berichtete die Polizei. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 67-jährige Fahrerin des anderen Autos erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Warum beide offenbar gleichzeitig auf die Kreuzung fuhren, war zunächst unklar.

Auto kracht gegen Hauswand - zwei Schwerverletzte

Zwei Männer sind in Neuenkirchen (Osnabrück)schwer verletzt worden, als sie mit ihrem Auto gegen eine Hauswand prallten. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer in der Nacht zum Freitag einem Reh ausweichen und kam dabei mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Der Hauseigentümer wurde demnach vom dem Aufprall geweckt und alarmierte die Rettungskräfte. Der Fahrer des Autos und sein Beifahrer wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die Beamten zunächst nichts sagen.

