Die Schule fällt im Kreis Wolfenbüttel aus, der Elm ist gesperrt

Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 13 fällt der Unterricht am Donnerstag, 17. Februar, an allen Förderschulen, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis Wolfenbüttel einschließlich der Stadt Wolfenbüttel aus. Das teilt der Landkreis Wolfenbüttel mit.

Das Sturmtief Ylenia hat den Kreis Wolfenbüttel erfasst. Der Elm ist für den Straßenverkehr gesperrt

Grund ist das Sturmtief Ylenia, das derzeit den Landkreis Wolfenbüttel mit Sturm- und Orkanböen erfasst hat. Der Elm ist für den Straßenverkehr gesperrt.

Wie Tobias Stein, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Wolfenbüttel, mitteilt, habe der Sturm in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel bisher noch keine größeren Schäden verursacht. Allerdings habe um 4.07 Uhr die Ortswehr Wolfenbüttel ausrücken müssen, weil der Sturm am Harztorwall mehrere Äste von Bäumen gerissen habe. Diese hätten sich allerdings auf dem Parkstreifen befunden und somit keine Gefahr für den Straßenverkehr dargestellt.

Löschzug West rückt aus und beseitigt umgestürzten Baum an der A 36

Rund eine halbe Stunde später habe der Löschzug West, bestehend aus den Wehren Fümmelse, Groß Stöckheim, Adersheim und Leinde, ausrücken müssen, weil an der Autobahn 36 (A 36) zwischen den Auffahrten West und Süd in Fahrtrichtung Harz ein Baum umgestürzt sei und Teile der Fahrbahn blockiert habe. Die Feuerwehr setzte Kettensägen ein, beseitigte den Baum und sorgte somit dafür, dass der Berufsverkehr wieder fließen konnte.

Gegen 5.45 Uhr wurde der Ortswehr Wolfenbüttel ein eingestürztes Zelt in der Langen Herzogstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte sicherten das Zelt, um eine mögliche weitere Gefahr abzuwehren. Um 7.14 Uhr stürzte ein Baum an der Mascheroder Straße um. In der Lindenhalle löste die Brandmeldeanlage aus. „Glücklicherweise brannte es nicht“, sagte Tobias Stein. Auch am Blauen stein kippte ein Baum um. Die Feuerwehrleute beseitigten auch diese Bäume.

Unterdessen sind Feuerwehrleute im Einsatz, um bei Börßum und Gielde umgestürzte Bäume zu beseitigen.

Der Bericht wird aktualisiert.