30-Jähriger soll Kinderporno-Forum gegründet haben

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen einen 30-Jährigen erhoben, der im Darknet ein Forum zum Austausch sogenannter Kinderpornografie gegründet und moderiert haben soll. Der Mann sei beim Landgericht Verden wegen bandenmäßigen Verschaffens sogenannter kinderpornografischer Inhalte in zehn Fällen, wegen Verbreitens, Erwerbs und Besitzes derartiger Inhalte in 33 Fällen sowie wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in 11 Fällen angeklagt, teilte die Behörde am Montag mit. Der Mann sei seit dem vergangenen Oktober in Untersuchungshaft, er habe sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover gemeinsam mit der Polizeiinspektion Diepholz und dem Bundeskriminalamt ergaben, dass der 30-Jährige zwischen September 2017 und Dezember 2018 als Mitglied einer Bande das Forum namens „Isla Del Muerta“ im sogenannten Darknet gegründet und moderiert haben soll. Das Darknet ist ein versteckter Teil des Internets – dort kann man sich weitgehend abgeschottet und anonym bewegen.

Mann missbrauchte Mädchen sexuell und stellte Film ins Netz

Innerhalb des Forums soll der Mann etwa für die Kontaktpflege zu den Nutzern und die Überwachung von Regeln zuständig gewesen sein. Außerdem soll er auch selbst Dateien an die Nutzer übermittelt sowie in weiteren Foren im Darknet gepostet und sich verschafft haben. Bei einer Durchsuchung im Oktober 2021 wurden bei ihm mindestens 9990 solcher Dateien sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Außerdem soll der 30-Jährige im Sommer 2020 über einen Internet-Live-Chat Kontakt zu einem minderjährigen Mädchen aufgenommen und sich als 18-Jähriger ausgegeben haben. Anschließend soll es zu mehreren Treffen gekommen sein, dabei soll der Mann das Mädchen sexuell missbraucht und in einem Fall Videoaufnahmen davon angefertigt haben, die er via Darknet-Foren anderen zur Verfügung stellen wollte. Zwei weiteren Mädchen soll er Nacktbilder von sich geschickt und sie zu überreden versucht haben, nackt zu posieren und ihm Fotos davon zu senden - worauf eines der Mädchen einging.

Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand auf Recyclinghof

Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr in Lehrte (Region Hannover) gegen einen Brand auf dem Gelände eines Betriebes für Holzrecycling gekämpft.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war am Sonntagabend ein größerer Holzhaufen in Brand geraten. Rund 100 Einsatzkräfte waren demnach in der Nacht vor Ort. Das Technische Hilfswerk (THW) rückte zur Unterstützung an, um mit Radladern den Holzhaufen auseinanderzuziehen und so die Löscharbeiten zu erleichtern. Laut Feuerwehr dauerte der Einsatz bis in die Morgenstunden am Montag.

Weil der Brand zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte, wurden Anwohner zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens gab es zunächst keine Angaben.

Autofahrer kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Ein Autofahrer ist in Stuhr (Landkreis Diepholz) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei alarmierten Passanten am Montagmorgen die Rettungskräfte, nachdem sie das verunglückte Fahrzeug in dem Garten neben der Straße entdeckt hatten. Der Fahrer war den Angaben zu Folge im Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

