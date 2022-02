Schwerer Verkehrsunfall am Sonntag in Braunschweig

Verkehrsunfall in Braunschweig Verletzte nach Kollision auf Frankfurter Straße in Braunschweig

Gegen 19 Uhr ist es am Sonntag auf der Frankfurter Straße in Braunschweig zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Auto aus der Stobwasserstraße und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug, das auf der Frankfurter Straße in Richtung Süden unterwegs war. Die Ampel in der Stobwasserstraße war zum Zeitpunkt der Kollision ausgeschaltet.

Die Frankfurter Straße war während der Abschlepparbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt, im Süden ab der Kreuzung mit der Theodor-Heuss-Straße, im Norden ab Hornbach. Auch der Busverkehr war betroffen. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus in die Holwedestraße. Im Einsatz waren der Rüstzug der Hauptwache sowie die Ortswehr Rüningen, drei Rettungswagen und eine Notärztin.