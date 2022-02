Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto – Beifahrer stirbt

Ein tödlicher Unfall hat sich am Sonntagmorgen in Bad Fallingbostel ereignet.

Bei einem schweren Autounfall in Bad Fallingbostel im Heidekreis ist ein 26-Jähriger ums Leben gekommen. Der ebenfalls 26 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Sonntagmorgen hatte er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei überfuhr er den Angaben zufolge einen Bürgersteig, rammte mit der Beifahrerseite einen Baum und durchbrach ein Metalltor.

Schließlich touchierte das Auto eine Scheune und blieb auf dem angrenzenden Grundstück liegen. Der Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert und tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren vermutlich zu schnelles Fahren und Alkohol die Ursachen des Unfalls.

Zwei Mädchen an Bahnsteigkante – Lokführer löst Schnellbremsung aus

Zwei Mädchen haben in Agathenburg im Landkreis Stade die Schnellbremsung eines durchfahrenden Zuges verursacht. Sie saßen am Samstagnachmittag an der Bahnsteigkante der Strecke und ließen die Beine ins Gleis baumeln, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte – ein „lebensgefährlicher Vorfall“ nach Einschätzung der Beamten. Der Lokführer eines Regionalexpress aus Hamburg nach Cuxhaven bremste bei Tempo 130 abrupt ab, konnte aber wegen des Anhalteweges von mehreren Hundert Metern nicht mehr rechtzeitig stoppen. Kurz vor der Durchfahrt seien die beiden Mädchen geflüchtet.

Reisende im Zug wurden bei der Schnellbremsung nicht verletzt. Die Bundespolizei Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr – und sucht nach Zeugen.

Zaun aufgeschnitten – Wildtiere entkommen aus Gehege

Unbekannte haben den Zaun eines Wildtierparkgeheges in Bad Gandersheim im Landkreis Northeim beschädigt, sodass mehrere Tiere entkommen sind. Die Täter bisherigen Erkenntnissen zufolge haben mit einem Schneidwerkzeug einen rund vier Meter langen Teil des Zauns rausgeschnitten und umgeknickt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Durch die Öffnung entkamen in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag sieben bis acht Wildschafe und Damhirsche im Wert von rund 4000 Euro. Bisher ist laut Angaben der Polizei noch keines der Tiere wieder aufgetaucht.

Betrunkener Autofahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Ein betrunkener 44-Jähriger ist bei einem Autounfall an einer Ampel in Delmenhorst schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag mit seinem Wagen in das Heck eines vor ihm anfahrenden Pkw geprallt, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest bei dem Schwerverletzten ergab einen Wert von 2,28 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die 32 Jahre alte Beifahrerin des anderen Autos wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Im Streit zum Messer gegriffen – Sechs Verletzte in Niedersachsen

Bei einem heftigen Streit in Dassel im Landkreis Northeim haben sich zwei angetrunkene Männer mit Messerstichen gegenseitig verletzt. Am Freitagabend seien ein 24-Jähriger und ein 38-Jähriger aneinander geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Schließlich griff der Jüngere zu einem Messer und es kam zu einer massiven Auseinandersetzung. Dabei trugen beide Männer Schnitt- und Stichverletzungen davon. Sie wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Den Männern wurden Blutproben entnommen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Messerstich in Bauch: 20-Jähriger in Leer schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung im ostfriesischen Leer sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge standen zwei 20-Jährige auf einem Parkplatz, als einer von ihnen zwei vorübergehende Männer ansprach, wie die Polizei mitteilte. Diese gingen auf die jungen Männer zu und einer von ihnen stach einem 20-Jährigen ein Messer in den Bauch. Der zweite Mann schlug dem anderen 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Den blutigen Streit bemerkten dann ein 19-Jähriger und ein 25-Jähriger, beide wollten helfen. Dabei erlitt der 25-Jährige ebenfalls eine Bauchverletzung, der 19-Jährige wurde an den Unterarmen verletzt. Dann flüchteten die Täter. Zeugenangaben zufolge könnten sie in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau gewesen sein. Der Polizei gelang es nicht, die Männer zu fassen.

Die vier Verletzten kamen ins Krankenhaus. Der 20-Jährige ist den Angaben zufolge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, die übrigen Opfer gelten als leicht verletzt.

Ungebremst gegen einen Sattelauflieger: 32-Jähriger schwer verletzt

Ein 32 Jahre alter Autofahrer hat mit seinem Wagen in Dissen bei Osnabrück einen parkenden Sattelauflieger gerammt und schwere Verletzungen erlitten. Der Wagen des Mannes sei am Samstagabend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und vermutlich ungebremst mit dem am Fahrbahnrand abgestellten Sattelauflieger kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Das Auto des Mannes wurde herumgeschleudert und blieb quer zur Straße stehen – wenige Meter vor einem entgegenkommenden Wagen. Dessen Fahrer setzte einen Notruf ab und half dem 32-Jährigen. Die Feuerwehr musste den nicht ansprechbaren Mann aus seinem Wagen bergen.

Der 32-Jährige kam ins Krankenhaus, er wurde den Angaben zufolge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr, im Krankenhaus wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen.

Unbekannte brechen in Friedhofskapelle ein und legen Feuer

Unbekannte haben in Bohmte (Landkreis Osnabrück) in einer Friedhofskapelle randaliert und ein Feuer gelegt. Die Täter seien zunächst durch eine eingeschlagene Scheibe ins Innere der Kapelle gelangt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort verwüsteten sie den Angaben zufolge alle Räume, indem sie Möbel umwarfen, die Polster von den Sitzbänken rissen, Akten umwarfen, Pflanzen aus Kübeln zogen und Lautsprecher beschädigten.

Schließlich zündeten sie auch noch mehrere Gesangsbücher an. Die Feuerwehr musste das schwelende Papier löschen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei der Tat im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag nichts gestohlen.

