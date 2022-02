Lebenstedt. Der Alarm ging am Samstagnachmittag ein. Drei Personen wurden leicht verletzt. Warum der Kinderwagen brannte, ist noch nicht bekannt.

Im Lebenstedter Thomasweg hat es am Samstag in einem Keller gebrannt.

Feuer in Salzgitter

Feuer in Salzgitter Feuerwehr löscht brennenden Kinderwagen in Lebenstedt

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Kellerbrand in den Thomasweg in Lebenstedt ausgerückt. Die Berufsfeuerwehr war für etwa eine Stunde mit beiden Wachen vor Ort, ebenso die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei offenbar ein brennender Kinderwagen ursächlich für den Einsatz verantwortlich gewesen. Warum der Wagen brannte, ist derzeit jedoch noch nicht klar. Personen befanden sich nach Angaben der Wehr während des Brandes nicht mehr im Haus. Dennoch gab es laut Polizei drei Leichtverletzte.

Der Fall erinnert an mehrere zurückliegende Delikte, bei denen auch Kinderwagen gebrannt hatten. Eine Übersicht finden Sie hier:

Unbekannter stiehlt Geldkassette aus Fahrradgeschäft

Ein bislang unbekannter Täter hat aus einem Fahrradgeschäft in der Berliner Straße gegen 23 Uhr eine Geldkassette mit Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, demolierte er zunächst die Scheibe des Geschäfts. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05341) 18970 zu melden.

Autokorso gegen Corona-Regeln in Lebenstedt

Etwa 35 Teilnehmer in etwa 20 Fahrzeugen haben am Samstag ab etwa 13 Uhr gegen die Corona-Maßnahmen, insbesondere gegen die mögliche Impfpflicht demonstriert. Während der Fahrt durch Lebenstedt kam es laut Polizei zu Redebeiträgen aus einem Fahrzeug heraus. Der Korso startete und endete am Salzgittersee. Gegen 14.30 Uhr wurde die Versammlung beendet. Abgesehen von den Verkehrsbeeinträchtigungen verlief der Aufzug ohne besondere Vorkommnisse.

Diebe brechen in Baumarkt ein

Bislang unbekannte Täter haben Samstagfrüh gegen zwei Uhr die Schiebetür eines Baumarkts in der Theodor-Heuss-Straße aufgebrochen und sind dann in den Laden gelangt. Diebesgut sei, so die Polizei, bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter (05341) 18970 zu melden.

red