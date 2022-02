Wolfsburg. Vor wenigen Tagen ist es in dem Mehrfamilienhaus in der Jenaer Straße bereits zu einem Kellerbrand gekommen. Freitag brannte es wieder.

Am 11. Februar 2022 rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Jenaer Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen aus.

Feuerwehr in Wolfsburg Keller in Westhagen brennt zum zweiten Mal – 14 Menschen verletzt

Ist das ein Zufall? Acht Tage, nachdem es in einem Mehrfamilienhaus in der Jenaer Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen brannte, sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am späten Freitagabend erneut zu einem Brand in dem Wohnhaus ausgerückt. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit brannte es in einem Kellerraum, 14 Menschen wurden verletzt.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wurden gegen 22.50 Uhr alarmiert. Gleich mehrere Notrufe gingen in der Leitstelle ein. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort. „Der Hauseingang war bereits verraucht“, hieß es am Samstagvormittag aus der Leitstelle der Berufsfeuerwehr. Wie die Stadtpressestelle später mitteilte, sei der Rauch so stark gewesen, dass sich der Qualm aufgrund offen stehender Türen auch in den Nachbargebäuden ausbreitete.

14 Menschen bei Kellerbrand verletzt

Die Feuerwehr evakuierte auch die Nachbarhäuser in der Jenaer Straße. Foto: Stadt Wolfsburg / Kommunikation

Einige Bewohner hatten das Haus bereits eigenständig verlassen. Die eintreffenden Einsatzkräfte evakuierten weitere Personen, darunter auch Anwohner der angrenzenden Nachbarhäuser. 13 Personen wurden leicht verletzt, eine weitere Person kam laut Mitteilung der Stadt mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Glück im Unglück hatten auch zwei herrenlose Katzen, die die Feuerwehr im Gebäude fand. Die Tiere kamen ins Tierheim

Den Brand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. „Nach etwa zwei Stunden konnten die meisten Bewohner bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren“, berichtete Manuel Stanke, Leiter Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz bei der Stadt Wolfsburg. Zwischenzeitlich stellte die WVG einen Bus bereit, um die Bewohner bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu versorgen.

Laut Polizei entstand ein hoher Schaden am Gebäude. Die genaue Höhe ist noch nicht bekannt. „Die zuständige Wohnungsbaugesellschaft Neuland war noch in der Nacht vor Ort, um sich ein Bild vom Schaden zu machen“, teilte die Stadtpressestelle mit. Zwei Wohnungen sind bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Mieter wurden in anderen Objekten der Neuland untergebracht.

Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit 58 Einsatzkräften vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde von den Freiwilligen Feuerwehren aus Fallersleben, Ehmen und Stadtmitte unterstützt.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit 58 Kräften vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde von den Freiwilligen Feuerwehren aus Fallersleben, Ehmen und Stadtmitte unterstützt. Foto: Stadt Wolfsburg / Kommunikation

Die Ursache für das Feuer in der Jenaer Straße ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. „Wir ermitteln in alle Richtungen. Es kann noch nichts ausgeschlossen werden“, sagte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch am Samstag. Bei dem Feuer, das am späten Donnerstagabend, 3. Februar, im gleichen Wohnhaus ausgebrochen war, gibt es inzwischen Hinweise auf eine Brandstiftung. Personen wurden damals nicht verletzt, wie die Polizei Anfang Februar mitteilte. Die Bewohner hatten offenbar großes Glück: Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Feuer im Keller, verständigte die Feuerwehr und klingelte Anwohner aus ihren Wohnungen.

Ende Januar brannte es außerdem in einem unbewohnten Haus mit einer ehemaligen Zahnarztpraxis in der Dessauer Straße, ebenfalls in Westhagen. Aufgrund kleinerer Glutnester am Dach dauerten die Nachlöscharbeiten dort an.

In den vergangenen Wochen gingen zudem immer wieder Container im gesamten Stadtgebiet in Flammen auf. Allein in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21. Januar, brannten in Westhagen, Detmerode und am Eichelkamp neun Müllcontainer innerhalb von eineinhalb Stunden. Fünf Behälter wurden durch die Flammen vollständig zerstört, wie die Polizei mitteilte.

Wir haben diesen Artikel aktualisiert.