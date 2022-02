Selbsttest beim Kind positiv – das müssen Sie dann machen

Guten Morgen! Er gehört mittlerweile wie das Frühstück dazu: Der Coronatest wird vor dem Gang in die Kita schon jetzt in vielen Familien gemacht.

Wie so oft an Freitagen gaben der Landkreis und die Stadt Peine wichtige Informationen zu Regeln und Abläufen rund um Corona bekannt. Diesmal ein „Info-Schreiben des Gesundheitsamtes, dass insbesondere an Testzentren, Arztpraxen aber auch Kitas und Grundschulen gerichtet ist“ und einen „Elternbrief bezüglich der Testpflicht von Kinder in Kindertagesstätten“.

Der Landkreis Peine erklärt darin Abläufe, die sich unter anderem mit der Testpflicht in Kitas befassen. Folgende Fälle werden erläutert:

Ihr Selbsttest oder der Ihres Kindes ist positiv ausgefallen

Dazu der Landkreis Peine: „Auf unserer Homepage sind hierzu Informationen zum Vorgehen bei einem positiven Schnelltest hinterlegt. Auch bei Meldung eines positiven Schnelltestergebnisses ans Gesundheitsamt erfolgt aus Überlastungsgründen kein Rückruf! Wenden Sie sich bitte bezüglich eines PCR-Tests an Ihren Hausoder Kinderarzt. Wenn der positive Schnelltest in einem Schnelltestzentrum durchgeführt wurde, nimmt das Schnelltestzentrum entweder selbst einen PCR-Test ab oder schickt Sie dafür zu dem Kooperationspartner des jeweiligen Schnelltestzentrums.“

Aufgrund einer Infekt-Symptomatik oder eines positiven Schnelltests wird ein PCR-Test bei Ihnen oder Ihrem Kind veranlasst

„Wenn Sie im Besitz eines Smartphones sind, dann nutzen Sie bitte den QR-Code vom Laborbogen und lassen Sie sich damit ihr Testergebnis in einer App (z.B. in der Corona-Warn-App oder der CovPass App) anzeigen. Das Gesundheitsamt ist aufgrund der hohen Fallzahlen stark überlastet und ruft die mittels PCR-Test positiv Getesteten nicht mehr an! Über die App werden Sie aber in der Regel zeitnah Ihren Befund erfahren“, so der Landkreis Peine.

Diejenigen, die mit Überweisung vom Hausarzt oder Kinderarzt im Testzentrum des Gesundheitsamtes in der Woltorfer Straße einen PCR-Test erhalten, werden über ihr Ergebnis nur von Ihrem Hausarzt- bzw. Kinderarzt informiert, nicht vom Gesundheitsamt.

Quarantäne gilt auch ohne Anordnung durch das Amt

Weiter wird betont: „Sollten Sie positiv getestet werden, so müssen Sie sich inzwischen auch ohne Anordnung des Gesundheitsamts, d.h. per Gesetz, für 10 Tage in Quarantäne begeben.

Hier bietet der Landkreis Peine wichtige Informationen an

Internetseite des Landkreises Peine zu Corona: https://www.landkreis-peine.de/Online-Meldung-Coronavirus/. Dort gebe es Informationen und ein Meldeformular für SARS-CoV-2 positiv Getestete und weitere Informationen für Kontaktpersonen.

Kontaktpersonen müssen informiert werden

Abschließend heißt es seitens des Landkreises Peine, vom Gesundheitsamt: „Bitte, informieren Sie ihre Kontaktpersonen und gegebenenfalls betroffene Einrichtungen (Krippen, Kitas, Schulen, Praxen, Krankenhäuser usw.) über Ihren Befund bzw. das Testergebnis Ihres Kindes/Ihrer Kinder.“

Ab Dienstag, 15. Februar, gilt die Testpflicht in Kitas

Die Stadt Peine wendet sich in ihrem Elternbrief an Eltern und Erziehungsberechtigte, da ab Dienstag, 15. Februar, die Testpflicht für die Kinder in den Kindertagesstätten gilt. Diese betrifft alle Kinder, welche das 3. Lebensjahr vollendet haben.

„Durch das Land Niedersachsen werden nunmehr jedem Kind drei Tests pro Woche zur Verfügung gestellt. Diese werden von der jeweiligen Einrichtung an Sie kostenlos ausgegeben. Die Tests sollen vor dem Besuch der Einrichtung im häuslichen Umfeld der Kinder durchgeführt und das negative Testergebnis durch Sie per Unterschrift bestätigt werden. Bitte weisen Sie dieses auf dem Formular nach, das Sie von Ihrer Einrichtung erhalten werden“, so die Stadt Peine.

Umfeldtestung, wenn das Kind nicht getestet werden kann

Weiter heißt es: „Die Testtage werden Ihnen von der jeweiligen Einrichtungsleitung mitgeteilt. Falls Sie ihr Kind aus begründetem Anlass nicht testen können, besteht in besonderen Fällen die Möglichkeit der Umfeldtestung. Dieses bedeutet, dass eine erwachsene Person, welche im gleichen Haushalt mit dem Kind lebt, sich selbst testet und das negative Testergebnis dann anschließend der Einrichtungsleitung per Unterschrift bestätigt. Bitte sprechen Sie dieses unbedingt vorher mit der jeweiligen Einrichtungsleitung ab, wie dann im Einzelfall vorzugehen ist.“ Wenn das Kind geboostert ist, entfällt die Testpflicht. Entsprechende Nachweise seien der Einrichtungsleitung vorzulegen.

Zutrittsverbote in Kitas alternativlos aus Sicht der Stadt Peine

„Mit Inkrafttreten der Testpflicht gilt in den Kindertageseinrichtungen für ungetestete Kinder grundsätzlich ein Zutrittsverbot“, so die Stadt Peine. An diese Maßnahme, welche vom Land Niedersachsen beschlossen sei, müssten sich alle Träger bzw. Kindertagesstätten im Land halten. Es bestehe keine Möglichkeit, hiervon abzuweichen.

Wann sollte mein Kind zuhause bleiben?

„Falls Ihr Kind eines oder mehrere Symptome aufzeigt (Husten, Schnupfen, Fieber, Verlust des Geruchs-, oder Geschmackssinns, Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeine Schwäche), betreuen Sie ihr Kind bitte zu Hause. Sollte ein daraufhin durchgeführter Antigen-Schnelltest positiv sein, informieren Sie umgehend die Einrichtungsleitung. Sofern möglich, veranlassen Sie zur Abklärung bitte schnellstmöglich einen PCR-Test“, erläutert die Stadt Peine.

Schutz für alle, aber sorgfältig testen!

Die Stadt Peine als Trägerin der Einrichtungen befürwortet die Testpflicht für Kinder in den städtischen Kindertagesstätten ausdrücklich, „um die Kinder, Familien und Mitarbeitenden vor einer Infektion mit den Covid-19-Virus zu schützen und damit die Infektionsketten zu unterbrechen“. Weiter heißt es: „Wir wissen, dass für Sie und für die Einrichtungen ein höherer Aufwand entsteht.“ Dennoch werde um Verständnis und Sorgfalt bei den Tests gebeten.

red