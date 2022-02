Braunschweig. Fahrgäste mussten am Bohlweg eine Stunde auf die Weiterfahrt in Trams warten. Viele Straßenbahnen konnten darum nicht fahren.

BSVG in Braunschweig Braunschweig: Stromausfall legt BSVG-Straßenbahnen lahm

Einen unfreiwilligen Halt gab es Donnerstagabend für Straßenbahn-Fahrgäste der BSVG in Braunschweig. Ein Stromausfall machte zwischen 21 und 22 Uhr die Weiterfahrt am Bohlweg unmöglich.

Der Stromausfall betraf nur die Straßenbahn und auch nur ein Teilstück am Bohlweg. BSVG-Sprecher Felix Weitner: „Unglücklicherweise ist der Bohlweg ein Nadelöhr für Straßenbahnen in oder aus Richtung Norden und Nordwesten. Viele Straßenbahnen konnten darum nicht fahren. Andere Streckenteile waren nicht betroffen. Straßenbahnen pendelten zum Beispiel weiterhin zwischen den Haltestellen Stadion und Wenden.“

Für den Stromausfall habe, so Weitner, ein Defekt in einem sogenannten Unterwerk gesorgt. Nach Reparatur konnten die Straßenbahnen wieder nach Fahrplan verkehren.

Die Hintergründe erklärte Weitner so: „Stadtweit gibt es 20 solcher Unterwerke, die immer nur einen Teil des Straßenbahnnetzes versorgen. Vom Defekt war das Unterwerk an der Georg-Eckert-Straße betroffen.“ Ein Kabelprüfgerät sei dort nicht in Ordnung gewesen. Das Gerät habe die Stromversorgung unterbrochen, obwohl kein Fehler vorlag. Das Prüfgerät wurde getauscht.

Für solche Fälle werde in Straßenbahnen Vorsorge getragen, so Weitner: „Es sind Akkumulatoren verbaut. Fällt der Strom aus, kann die Straßenbahn zwar nicht mehr fahren. Die Beleuchtung funktioniert aber weiterhin. Kein Fahrgast saß im Dunkeln. Jeder konnte sicher die Straßenbahn verlassen.“