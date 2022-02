Braunschweig. Ein Unbekannter legt gefährliche Köder mit Mettbällchen aus. Ein Zeuge beobachtet ihn an der Virchowstraße. Jetzt schalten sich die Tierschützer ein.

Ein Zeuge beobachtet den Täter, der in der Braunschweiger Virchowstraße Mettbällchen auslegt. Die Fleischstückchen waren gefährlich präpariert.

Hinterhältige Attacke Peta setzt Belohnung aus: Hundeköder in Braunschweig ausgelegt

Ein Zeuge hatte laut Polizei am Dienstagabend in der Braunschweiger Virchowstraße beobachtet, dass ein Mann Mettbällchen auf dem Gehweg verteilt hatte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Mettbällchen mit Reißzwecken gefüllt waren.

Bei einer Suche fanden die Polizisten in den angrenzenden Straßen über 30 Stück dieser gefährlich präparierten Mettbällchen. Sie lagen in Blumenkübeln, Hausecken und auf Grünflächen. Die Köder wurden laut Polizei eingesammelt und später entsorgt. Jetzt sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.

Der Täter soll eine neongelbe Warnweste getragen haben

Die Tierrechtsorganisation Peta setzt jetzt eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise aus, die zur Überführung des Täters führen. Der Zeuge beschreibt den Mann so: blondhaarig, schwarzer Rucksack, dunkle Kleidung, neongelbe Warnweste. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter (0531) 476-3115 entgegen.

Peta bittet weitere Zeugen, sich bei der Polizei oder bei Peta unter (0711) 8605910 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de zu melden – auch anonym. „Die Person, die offenbar die präparierten Köder ausgelegt hat, muss gefunden und gestoppt werden, bevor Vierbeiner in Lebensgefahr gebracht werden“, sagt Jana Hoger, PETA-Fachreferentin für tierische Mitbewohner.

Peta: Solche Köder können auch für Kinder lebensbedrohlich sein

„In Fällen wie diesem ist es oft schwierig, die Verantwortlichen zu finden, denn sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen“, so Hoger. „Deshalb kann es auf jeden noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen. Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Aufklärung vorantreiben sowie Tierhalterinnen und Tierhalter für das Thema sensibilisieren und warnen. Solche Köder können zudem nicht nur für Hunde, Katzen und Wildtiere, sondern auch für Kinder lebensbedrohlich sein.“

