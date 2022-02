Vermisster aus Börßum ist „wie vom Erdboden verschluckt“

Nachdem junge Börßumer am Samstag erfolglos nach dem vermissten Rentner suchten, sucht die Polizei auch am Sonntag weiterhin nach ihm. Gefunden wurde er immer noch nicht.

Die Polizei teilt zu der Suche auf Nachfrage mit: „Wir sind da immer dran und vernachlässigen das nicht.“ Spuren gebe es keine. Die Polizei sagt: „Er ist wie vom Erdboden verschluckt.“

Börßumer machen sich auf die Suche

Am Samstagvormittag suchten Streifen der Polizei erneut nach dem vermissten Rentner aus Börßum. Auch eine Reiterstaffel wurde eingesetzt. Nachdem auch diese Suchaktion ohne Erfolg blieb, trafen sich junge Börßumer zu einer spontanen Suchaktion.

Nachdem Matthis Müller und Manuel Moder die Initiative ins Rollen brachten, haben zeitweise mehr als 20 Personen die unwegsamen Geländeabschnitte im Bereich Börßum abgesucht. Tobias Drevenstedt unterstützte die Suche auf einem Quad. In mehreren Suchtrupps wurde die Uferböschung des nahen Kiesteiches, die ehemalige Bahnlinie nach Werlaburgdorf und das ungefähr 20 Hektar große Waldgebiet in der Nähe von Heiningen abgegangen und durchkämmt.

Der Vermisste ist ein Naturfreund

Junge Börßumer suchten nach dem Vermissten. Foto: Jörg Koglin

An der Suchaktion beteiligte sich auch der stellvertretende Ortsbürgermeister Karsten Bötel, bei dem der Vermisste Börßumer bis vor seinem Renteneintritt tätig war. Nach den Hinweisen von Bötel wurde gezielt in den Naturbereichen gesucht. Nach seinen Erkenntnissen ist der Gesuchte ein Naturfreund und beobachtet gern die Tiere und seine eigenhändig gepflanzten Bäume in der Umgebung. Somit vermuten die Koordinatoren dieser Suchaktion, dass der Vermisste in dem Land- und Forstbereichen um Börßum herum gefunden werden wird. Auch die befreundeten Mitglieder des Hegering Oderwald Ost wurden um Suchunterstützung gebeten. Leider verlief auch diese Suchaktion, die bis in die Nachmittagsstunden dauerte, erfolglos.

Nach bisherigen Informationen will die Polizei die Maßnahmen nun einschränken, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigte. Anschließend sollen die Ermittlungen im näheren Umfeld des vermissten Rentners fortgeführt werden. Sämtliche Suchaktionen blieben erfolglos, mittlerweile gebe es keine Ansatzpunkte mehr, die ein Auffinden des Rentners erhoffen lassen.

Suchaktion der Polizei nach „Walter Stucki“ blieb erfolglos

Auch Tage nach dem Verschwinden des 69-jährigen Rentners aus Börßum gibt es keine Spur von dem Mann, den alle Börßumer gut kannten. Von daher gab die Polizei am Freitag auch dessen Namen bekannt. Es handelt sich um den 69-jährigen Walter Stucki aus Börßum, der seit Mittwoch, 11.30 Uhr, vermisst wird. Laut Polizei war der Mann am Mittwochmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen, von dem er bislang nicht zurückgekehrt ist. Der Gesuchte hat graue Haare und trägt einen Seitenscheitel, er ist 172 Zentimeter groß und hat eine normale Statur. Zur getragenen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Polizisten suchten weiträumig das Gebiet um Börßum ab. Der vermisste Rentner war am Mittwoch zu einem Spaziergang aufgebrochen und ist seitdem verschwunden. Foto: Jörg Koglin

Letztmalig war er im Bereich der Börßumer Hauptstraße auf Höhe des dortigen Neubaus eines Einkaufsmarktes von anderen Einwohnern gesehen worden. Polizeisprecher Frank Oppermann geht davon aus, dass der Mann auf seiner Wanderung eventuell plötzlich gesundheitliche Probleme bekommen hat.

Polizei suchte unter anderem mit Hubschrauber und Hunden nach dem Vermissten

Nach Eingang der Vermisstenanzeige waren bereits in der Nacht zu Donnerstag umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Börßum, Kiesteiche, Oker und Oderwald angelaufen. Im Einsatz waren dabei der Polizeihubschrauber, Mantrailer-Hunde und Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Auch die viel Wasser führende Oker war von der Feuerwehr mit einem Boot befahren worden. Aber die Suche verlief negativ. Viele Börßumer fühlten sich beim Feuerwehreinsatz auf der Oker an das Hochwasser im Jahr 1998 erinnert, als zwei kleine Jungen aus Börßum ums Leben gekommen sind.

Der von der Wolfenbütteler Polizei angeforderte Polizeihubschrauber hätte gleich zweimal in der Nacht mit einer Wärmebildkamera die Gegend abgeflogen, aber auch keine Hinweise auf den Mann gefunden, berichtete der Polizei-Pressesprecher.

Auf unwegsamen Geländer nahmen Reiter der Polizeireiterstaffel die Suche auf

Die Polizeireiter waren auch abseits der Straßen unterwegs. Foto: Jörg Koglin

Bereits am Donnerstag und auch am Freitag waren Einsatzkräfte der Reiter- und Hundestaffel der Polizei mit ihren Spürhunden und Pferden zur Suche nach dem Vermissten im Einsatz. Oppermann bedauerte: „Bislang verliefen alle Suchmaßnahmen leider ergebnislos.“ An der Suche nach dem 69-jährigen Rentner beteiligten sich auch Freunde und Verwandte des vermissten Mannes. Im Bereich des Kiesteiches wurde am Freitag mit Polizeihunden gesucht. Auf den befestigten Wegen suchten Polizeibeamte zu Fuß den Mann, im unwegsamen Gelände nahmen zwei Reiter der Polizeireiterstaffel Braunschweig die Suche auf. Aber bis zum Redaktionsschluss war die Suche erfolglos.

Zunächst hieß es, die Suche solle auch am Wochenende weitergehen, auch wenn Oppermann einräumen musste: „Wir sehen derzeit keine Ansatzpunkte, wo wir noch suchen könnten. Wir haben alle möglichen Orte abgesucht.“ Deshalb erbittet die Polizei Wolfenbüttel auch um Hinweise aus der Bevölkerung unter (05331) 9330. Wichtig wäre zum Beispiel zu erfahren, ob der Mann, der gern spazieren ging, am Mittwoch nach 12 Uhr noch irgendwo gesichtet wurde.