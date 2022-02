Autofahrer bei Auffahrunfall auf A7 bei Hannover getötet

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 7 in Hannover mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen aufgefahren und dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Auto durch die Wucht des Aufpralls unter den Lkw geschoben und völlig zerstört. Die Identität des Toten konnte zunächst nicht geklärt werden. Während der Bergungsarbeiten war die A7 in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Die Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst waren mit rund 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort.

Mann wird von LKW erfasst und stirbt

Ein Mann ist im Landkreis Leer von einem Lastwagen angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, übersah der Fahrer einer Sattelzugmaschine den Fußgänger am Dienstagmorgen beim Verlassen eines Firmengeländes in der Gemeinde Filsum. Der 56-Jährige sei von dem Laster frontal erfasst worden. Den Angaben zufolge wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo der Mann wenig später starb.

Mann attackiert schlafende Frau mit Messer

Der Frau gelang es den Angaben nach, mit Hilfe einer 21-jährigen Mitbewohnerin ihr Zimmer zu verlassen. Die Polizisten überwältigten den Tatverdächtigen noch im Treppenhaus. Auch das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Amtsgericht Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Werkstattbrand in Großenkneten – 30-Jähriger schwer verletzt

Beim Brand einer Autowerkstatt in der Gemeinde Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist ein 30-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, arbeitete der Mann aus Essen an einem Auto auf einer Hebebühne, als sich aus bislang unbekannter Ursache das Feuer entwickelte. Der Brand am Montagabend weitete sich in der Folge auf die gesamte Halle aus.

Bei einem ersten Löschversuch zog sich der Mann laut Polizeiangaben schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache waren zunächst unklar.

Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Feuers auf eine weitere Werkstatt sowie auf ein nebenstehendes Wohnhaus. Dessen 30 Bewohner wurden unverletzt evakuiert. Vier Wohnungen waren wegen der starken Rauchentwicklung zunächst nicht bewohnbar. Zwei angrenzende Straßen waren für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

39-Jährige von Auto angefahren – Ehemann unter Verdacht

Eine Frau ist in der Nähe von Kassel von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, saß vermutlich der Ehemann der 39-Jährigen am Steuer des Fahrzeugs. Nach dem Unfall in der Gemeinde Staufenberg (Landkreis Göttingen), wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist inzwischen stabil.

Den Angaben nach prallte der Wagen gegen die Frau als er am Montag in die Einfahrt eines Einfamilienhauses einbog. Der 47-jährige mutmaßliche Fahrer des Autos wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete eine Untersuchung des Unfallfahrzeugs an, das nach Polizeiangaben an der Front erheblich beschädigt ist.

Gestohlener Buchstabe vom Schriftzug am Celler Rathaus ist wieder da

Was wollen Diebe mit dem Buchstaben „H“ vom Schriftzug am Alten Rathaus in Celle? Das müssen sich die Diebe auch gedacht haben – der fehlende Buchstabe ist wieder aufgetaucht. Passanten hätten am Montagnachmittag gemeldet, dass sie das verschwundene goldene „H“ gefunden hätten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der große Buchstabe war im Zeitraum vom 14. bis 17. Januar gestohlen worden. Gefunden wurde das begehrte Schriftzeichen nun in einem Kellerschacht in der Celler Innenstadt. Beamte der Celler Polizei stellten das goldene „H“ sicher.

