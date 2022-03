Dringend Mitplaner für School’s-Out in Braunschweig gesucht

Attraktives Line-Up und Special-Effects: Veranstalter Joris Ameln will sich beim Konzept für das „School’s-Out“-Festival vom „Break The Rules Festival inspirieren lassen.

Bis zu den großen Ferien dauert’s noch ein wenig, aber die Planungen für die große Sause am letzten Schultag vor den Sommerferien laufen längst. Die traditionelle „School’s-Out“-Party im Bürgerpark, das fröhliche Beisammensein nach der Zeugnisvergabe, soll nach Möglichkeit wieder stattfinden – und erstmals soll es am Abend ein „School’s-Out“-Festival geben.

NEU: Für die Party im Bürgerpark muss das Planungsteam noch viele Details wie zum Beispiel Musikauswahl und Rahmenprogramm organisieren. Hierfür benötigt die Gruppe Verstärkung. Wer mitmachen möchte, kann sich per Mail an schoolsout@ssr-bs.eu melden.

Im letzten Jahr hieß es angesichts von Corona leider: Braunschweigs School’s-out-Party fällt aus. Umso größer ist die Freude, dass es dieses Jahr wieder losgehen kann – zumindest hoffen alle darauf.

Festival am Abend ist eine kommerzielle Veranstaltung

Während die Party im Park seit jeher kostenlos ist und gemeinsam vom Stadtschülerrat und der Jugendförderung der Stadt ausgerichtet wird, handelt es sich beim Festival am Abend um eine kommerzielle Veranstaltung. Joris Ameln, der das Festival organisiert, hat allerdings über Jahre an der Organisation der „School’s-Out“-Party im Bürgerpark mitorganisiert, hat sich etwa um Sponsoring- und Booking-Verträge gekümmert.

Joris Ameln hat auch die Halloweenparty in der Millenium-Halle organisiert. Foto: Leonik Junghans / Privat

Nun plant der 22-Jährige ein eigenes Format und sagt: „Ich bin dankbar für die Erfahrungen der vergangenen Jahre und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig sowie dem Stadtschülerrat. Künftig möchte ich indes mit neuen Ideen eigene Veranstaltungen für die Region Braunschweig realisieren.“

Geplant ist eine Tanzveranstaltung mit namhaftem Line-Up

Der gelernte Veranstaltungskaufmann ist mitten in der Pandemie dabei, eine eigene Veranstaltungsagentur auf die Beine zu stellen. Das unternehmerische Risiko sei hoch, räumt er ein, doch er ist optimistisch: „Ich versuche, antizyklisch zu arbeiten.“ Er wolle zeigen, dass Pandemie und Vergnügen sich unter Einhaltung strenger Maßnahmen sinnvoll kombinieren lassen.

Mit Livestream-Veranstaltungen ist es ihm in den letzten zwei Jahren gelungen, ein eigenes Format zu entwickeln: DJs legen an ungewöhnlichen Orten Musik auf, jeder kann von daheim per Livestream zuhören und mittanzen. Das Ganze finanziert sich, indem die Teilnehmer im Laufe der Veranstaltung um finanzielle Unterstützung gebeten werden und direkt per Paypal einen Betrag überweisen können.

Vergnügen trotz Pandemie – das Hygienekonzept soll es möglich machen

„Einmal haben wir zum Beispiel aus einer Therme gestreamt. Wir haben einen Betrag genannt und angekündigt, dass der DJ ins Wasser springen wird, wenn diese Summe erreicht wird“, erklärt Joris Ameln das Konzept. Bis zu fünf größere Veranstaltungen will er dieses Jahr in unserer Region organisieren und ist überzeugt: „Die Leute sind heiß und wollen feiern.“ Das sei auch bei der Halloween-Party mit 2.500 Besuchern in der Millenium-Halle zu spüren gewesen, die er im Oktober ausgerichtet hat, und die es auch in diesem Jahr geben soll.

Das School’s-Out-Festival soll am Mittwoch, 13. Juli, um 21 Uhr beginnen. Da es sich bei dem geplanten Konzept um eine Abendveranstaltung mit Eintritt ab 16 Jahren handelt, spiele auch der Jugendschutz eine große Rolle, so Ameln: „Bei dem Outdoor-Festival steht die Sicherheit und der Schutz der Jugendlichen an oberster Stelle für uns.“

Der Veranstaltungsort soll in Kürze bekanntgegeben werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. „Wir haben schon mehr als 300 Tickets verkauft. Das Kontingent ist limitiert, weil wir noch nicht wissen, welche Corona-Regeln im Sommer gelten werden“, erklärt er.

Stattfinden soll das Festival unter freiem Himmel. Das Ziel: eine Tanzveranstaltung mit namhaftem Line-Up. „Es wird eine große Bühne geben mit Konfetti, Feuerwerk und Essensständen“, umreißt er das Konzept. Mit bekannten DJs sei zu rechnen, musikalisch werde es eine Kombination der Genres Charts, Hip-Hop/Rap und House/EDM geben sowie Evergreens aus den 90ern und 2000ern geben.

Weitere Infos, Updates und Tickets gibt es hier