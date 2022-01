Sturmtief Nadia: Landkreis Helmstedt kommt glimpflich davon

Helmstedt. Durch den Sturm geriet ein Baum in Flechtorf in Schieflage und bedrohte anliegende Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Baum jedoch nicht fällen.

Vor allem mit umgestürzten Bäumen hatten es die Feuerwehren im Kreis Helmstedt durch Sturmtief Nadia zu tun, das am Wochenende für ordentliche Windgeschwindigkeiten sorgte.

Wie Kreisfeuerwehrsprecher Nord Andreas Meißner mitteilte, hätten die Einsatzkräfte bis Sonntagnachmittag zu rund 15 Einsätzen ausrücken müssen. „Überwiegend mussten Bäume aus dem Straßenbereich entfernt werden“, informierte er. Genauere Informationen hätten ihm bis dahin aus den Bereichen noch nicht vorgelegen. Da zu dem Zeitpunkt aber immer noch starker Wind herrschte, könne es im Laufe des Sonntagabends noch zu Einsätzen kommen, machte er deutlich.

Königslutter und Velpke informieren

Auf ihren Facebook-Seiten informierten etwa die Feuerwehren aus Königslutter und Velpke über Sturm-Einsätze. Die Königslutteraner entfernten am Samstagabend einen umgefallenen Baum von Straße und Fußweg.

In Bahrdorf war die Feuerwehr am Sonntagmorgen an der Straße Am Blanken im Einsatz. Gegen 6.10 Uhr rückten Mitglieder der Feuerwehr Bahrdorf aus und entfernten Äste von der Straße in Richtung Mackendorf. Kritisch war zunächst eine Situation in Flechtorf. Gegen 20 Uhr am Samstag erhielten Einsatzkräfte den Alarm „Baum droht auf Wohnhaus zu stürzen“.

Baum in Flechtorf in bedrohlicher Schieflage

Am Einsatzort in der Straße „An der Burg“ stellte sich heraus, dass ein etwa sieben Meter hoher Baum in beträchtliche Schieflagegeraten war. Weil die Gefahr bestand, dass er auf eine benachbarte Garage stürzen könnte, entschieden sich die Einsatzkräfte, umgehend zu handeln. Die erwartete Fallrichtung des Baumes machte es jedoch zu gefährlich, den Baum komplett am Stamm zu fällen.

Von der Drehleiter aus, die von der Stützpunktwehr Lehre nachgefordert wurde, begannen die Einsatzkräfte den Baum mühsam von oben herab Stück für Stück abzutragen, ehe Personen zu Schaden kommen konnten. Neben der Feuerwehr Flechtorf waren auch Einsatzkräfte aus Lehre vor Ort.

Weitere Sturmschäden in Niedersachsen

Auch andernorts in Niedersachsen sorgte stürmisches Wetter für zahlreiche weitere Feuerwehreinsätze. An der Nordseeküste wurde die Sturmflutwarnung verschärft. Einzelheiten darüber, wie stark Sturmtief Nadia wütete, lesen Sie hier.

red/sar