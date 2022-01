Ehemalige Zahnarztpraxis brennt in Westhagen

Westhagen. Die Wolfsburger Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Fallersleben waren am Freitag mehrere Stunden in der Dessauer Straße im Einsatz.

In der Dessauer Straße in Westhagen brannte ein Gebäude. Die Wolfsburger Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben bekämpften den Brand von der Front- und Rückseite mit zwei Drehleitern.

Im Wolfsburger Stadtteil Westhagen hat am Freitagnachmittag ein leerstehendes Gebäude gebrannt. Wie die Berufsfeuerwehr berichtet, brach das Feuer in der Dessauer Straße in einem Haus mit einer ehemaligen Zahnarztpraxis aus. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt.

Gegen 15.35 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle ein: Der Anrufer meldete Rauch und Flammenschein. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr rückte aus. Nach Eintreffen von Einsatzleiter Marco Nicolai am Brandort wurde die Alarmstufe erhöht: Auch der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte fuhren nach Westhagen.

Nach erster Erkundung entschieden sich die Einsatzkräfte für einen Angriff von zwei Seiten. Zusätzlich suchten drei Trupps unter schwerem Atemschutz nach eventuell im Gebäude befindlichen Personen.

Langer Feuerwehr-Einsatz in Westhagen

Nachdem sichergestellt war, dass das Haus leer war, konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf das Dach. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Fallersleben bildeten zwei Einsatzabschnitte und bekämpften den Brand mit zwei Drehleitern und Wenderohr von der Front- und Rückseite des einstöckigen Gebäudes. Um den Brandherd zu finden, wurden an den Giebelseiten mit Motorkettensägen Öffnungen in die Fassade geschnitten und das Feuer abgelöscht.

Die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte konnte die Einsatzstelle nach einer halben Stunde wieder verlassen, blieb aber in der Wache in der Dieselstraße einsatzbereit. Um 16.50 Uhr wurde auch der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde vorsorglich in Alarmbereitschaft versetzt, weil sich der Einsatz in Westhagen hinzog.

Gebäudebrand in der Dessauer Straße: Ursache ist noch unklar

Aufgrund kleiner Glutnester am Dach war die Feuerwehr in der Dessauer Straße noch bis 18.30 Uhr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Um 19 Uhr wurde der Brandort an die Polizei übergeben. Als ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Stadtmitte das Gebäude eine Stunde später noch einmal kontrollierte, war jedoch erneut ein Glutnest abzulöschen.

Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Berufsfeuerwehr noch keine Angaben machen. Die Polizei, die ebenfalls mit mehreren Kräften in Westhagen war, hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

red