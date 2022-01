Kein 2G-plus für frisch Geimpfte und Genesene in Niedersachsen

Die Corona-Testpflicht nach der 2G-plus-Regel entfällt in Niedersachsen künftig auch für Menschen, die in den vergangenen 90 Tagen ihre zweite Impfung erhalten haben. Das geht aus dem Änderungsentwurf der Corona-Verordnung des Landes hervor, den Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag im Gesundheitsausschuss des Landtags in Hannover vorgestellt hat.

Auch Genesene, deren Infektion zwischen 28 und 90 Tage zurückliegt, müssen sich den Plänen zufolge demnächst nicht mehr zusätzlich testen. Bisher gilt die Ausnahme nur für Menschen, die zusätzlich zur Grundimmunisierung auch die Auffrischungsimpfung oder eine nach den ersten beiden Impfungen durchgemachte Infektion nachweisen können.

Neue Corona-Verordnung soll am Mittwoch in Kraft treten

Die FDP begrüßte die Ausweitung, weil schon die Zweitimpfung in den ersten Monaten gut vor einem schweren Krankheitsverlauf schütze. Die Neufassung der 2G-plus-Regel zeige aber, dass die Eingriffe in die Freiheitsrechte nicht allein durch eine Verordnung der Landesregierung beschlossen werden dürften, sagte die FDP-Abgeordnete Susanne Schütz. „Der Niedersächsische Landtag muss in die Entscheidungen eingebunden sein, damit die Regelungen zur Pandemiebekämpfung endlich öffentlich diskutiert werden“, sagte sie. „Wir versprechen uns davon mehr Verlässlichkeit, aber auch eine verständliche und nachvollziehbare Kommunikation der Regeln.“

Die neue Corona-Verordnung soll am Mittwoch, 2. Februar, in Kraft treten. Die derzeit geltenden Beschränkungen der „Winterruhe“ sollen mit dem Regelwerk bis zum 23. Februar verlängert werden.

Minister stimmt Schüler auf weitere harte Wochen ein

Niedersachsens Kultusminister hat die Schülerinnen und Schüler anlässlich der Zeugnisvergabe dazu aufgerufen, die Corona-Maßnahmen weiter mitzutragen. „Wir alle müssen jetzt noch durchhalten, Kontakte auf das Notwendige beschränken, Homeoffice machen, die Impfangebote annehmen und die allgemeinen Regeln beachten“, teilte Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag mit. „Es wird auch noch ein paar Wochen anstrengend und belastend bleiben. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir auch bald zu einer Verbesserung der Lage kommen werden.“ Kinder und Jugendliche sind in der Omikron-Welle überdurchschnittlich häufig mit Corona infiziert.

Tonne verteidigte zudem den Kurs, die Schulen trotz der hohen Infektionszahlen offen zu halten. „Wir alle wissen um die riesige Herausforderung, Schule in der Pandemie zu organisieren und Präsenzunterricht anzubieten“, sagte er. „Wir alle wissen aber auch, wie gut das den Kindern und Jugendlichen tut.“

Nach den kurzen Zeugnisferien gilt vom 2. Februar an eine erweiterte Testpflicht an den Schulen. Bisher sind alle geimpften und genesenen Schüler davon ausgenommen. Im neuen Halbjahr gilt das nur noch für Kinder und Jugendliche, die die Auffrischungsimpfung bekommen haben.

