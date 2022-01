Cloppenburg. Bei einer Rauchentwicklung in einem niedersächsischen Krankenhaus ist ein Patient ums Leben gekommen. In Stade gab es einen tödlichen Unfall.

Unfall Niedersachsen Rauchentwicklung in niedersächsischem Krankenhaus: Ein Toter

Ein 66-Jähriger ist nach Rauchentwicklung in einem Patientenzimmer des Cloppenburger St. Josefs-Hospitals ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei Cloppenburg am Freitag mitteilte, habe die Feuerwehr nach der Alarmierung in der Nacht kein offenes Feuer, sondern lediglich ein stark verrauchtes Zimmer vorgefunden.

Lesen Sie mehr:

Die Rauchentwicklung nahm wohl im angrenzenden Badezimmer ihren Anfang und breitete sich weiter aus. Der Bewohner des Zimmers konnte nur noch tot geborgen werden. Die genaue Todesursache und der Grund für die Rauchentwicklung sind der Polizei zufolge noch unklar. Das Krankenhaus werde die Station räumen müssen, um sie von den Rauchpartikeln reinigen zu können.

Tödlicher Verkehrsunfall bei Stade

Ein 68 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend auf der Landstraße 123 bei Stade mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei Stade mitteilte, hatte der Mann wohl einen medizinischen Notfall am Steuer erlitten. Der 68-jährige starb noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte.

400.000 Euro Schaden bei Brand in Motorradwerkstatt

Ein Brand in einer Motorradwerkstatt in Stade hat in der Nacht auf Freitag einen geschätzten Schaden von 400.000 Euro angerichtet. Die Feuerwehr wurde nach Polizeiangaben gegen 4.45 Uhr alarmiert und kämpfte mit 80 Einsatzkräften gegen den Brand.

Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf den Laden und andere Teile des Betriebs übergriffen. Doch die Werkstatt und mehrere Motorräder wurden schwer beschädigt. Niemand sei verletzt worden. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht klar. Polizeibeamte und Brandermittler begannen mit ersten Befragungen und Untersuchungen.

dpa