(Wieder) Geldautomat der Volksbank in Edemissen gesprengt

Edemissen. In Vöhrum hatte es gerade erst am vergangenen Sonntag die Sprengung des Geldautomatens der Volksbank-Filiale gegeben. Nun war Edemissen dran.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sprengten bisher unbekannte Täter im Landkreis Peine einen Geldautomaten – wieder traf es eine Filiale der Volksbank. Nach Vöhrum am vergangenen Sonntag, gab es diesmal in Edemissen am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr in der Nacht eine heftige Explosion.

Fluchtwagen eventuell wieder ein schwarzer Audi

Nach Angaben der Polizei Peine sahen Zeugen kurz nach der Detonation drei bis vier Männer hastig in den massiv zerstörten Eingangsbereich der Edemisser Volksbank laufen. „Kurz darauf entfernten sich die Personen in einem dunklen PKW, mutmaßlich ein Audi“, so die Polizei weiter.

Gestohlene Bargeldsumme und Gebäudeschaden noch offen

Die Explosion zerstörte den großflächig verglasten Schalterraum der Bank in Edemissen. Die Ermittlungen, insbesondere die Spurensicherung laufen. Zur Schadenssumme, die aufgrund des Gebäudeschadens erheblich sein dürfte, sowie zum wahrscheinlich gestohlen Bargeld, konnte die Polizei Peine am Freitagmittag noch keine Angaben machen.

Wieder traf es einen Automaten der Volksbank

„Es war wohl kein Zufall...“, mutmaßt Polizeisprecher Malte Jansen auf Nachfrage unserer Zeitung zu der Frage, warum es wieder eine Volksbank-Filiale, wieder in der Nähe der A2, traf. Welcher Art der Tresor in dem Geldautomaten sei, wie viel Geld darin war, ob sich dieses durch automatisches Versprühen von blauer Farbe für den legalen Markt unbrauchbar macht – das sei alles noch zu klären, so der Polizeisprecher.

Inzwischen ist womöglich Sprengstoff im Einsatz

Auffällig sei, auch bei der Sprengung in Vöhrum am vergangenen Sonntag, dass die Schäden an den Gebäuden und am Material deutlich höher seien als bei ähnlichen Raubzügen in den vergangenen Jahren. Früher sprengten die meisten Täter die Geldautomaten eher durch Druck, den sie aufwendig mit eingebohrten Schläuchen, Gas und Wasser aufbauten. Ob inzwischen eine Art Sprengstoff eingesetzt werde, sei Teil der laufenden Spurenauswertung, so Malte Jansen.

Was macht die Polizei?

Ohne konkrete Maßnahmen bekannt zu geben, kündigte der Polizeisprecher auf Nachfrage an, dass die Präsenz der Polizei im Kreis Peine erhöht sei oder werde. Schließlich gibt es noch weitere Bankfilialen, die nachts einen EC-Service anbieten und sich in der Nähe des Fluchtwegs A2 befinden.

Glasscherben fliegen in Edemissen bis auf die andere Straßenseite

In Edemissen hatten Anwohner am frühen Morgen wegen der Detonation die Polizei gerufen. Diverse Scheiben sowie Büroteile ragten nach der Explosion bis nach außen. Glasscherben flogen bis auf die andere Straßenseite.

Es war auch ein Polizeihubschrauber aus Hannover mit Suchscheinwerfern vor Ort. Aber auch der konnte nicht dazu beitragen, dass die flüchtigen Täter vor Ort oder in der Nähe gefasst werden konnten.

