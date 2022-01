Salzgitter - Unfall-Opfer ist identifiziert

Lichtenberg. Der Mann, der am Dienstag mit seinem Wagen von der Straße abkam, gegen eine Baum prallte und starb, ist identifiziert.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag bei Osterlinde ereignet. Ein 29-jähriger Mann aus Salzgitter starb.

Inzwischen hat die Polizei Gewissheit, um wen es sich bei dem Mann handelt, der am Dienstag bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Polizei-Pressesprecher Matthias Pintak bestätigte, dass es sich bei dem Fahrer um einen 29-jährigen Mann aus Salzgitter handelt.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Dienstag mit seinem Wagen gegen 14.15 Uhr auf der Kreisstraße 40 zwischen Lichtenberg und Osterlinde in Richtung Osterlinde unterwegs.

Mann kommt mit Auto bei Osterlinde von der Straße ab

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum, meldet die Polizei. „Ein anderes Fahrzeug oder ein anderer Verkehrsteilnehmer war nach ersten Ermittlungen nicht an dem Unfall beteiligt“, berichtete Matthias Pintak. Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen, stand der Wagen im Vollbrand. „Jede Hilfe für den Fahrer kam zu spät“, fügte Pintak an.

Drei Augenzeugen hatten keine Chance zu helfen

Auch drei Personen, die den Unfall zuvor bemerkt und versucht hatten zu helfen, hätten keine Chance gehabt, weil der Wagen bereits Feuer gefangen hatte, berichtete Matthias Pintak.

Als die Retter und die Polizei an der Unfallstelle eintrafen, sperrten sie die Straße. Der Wagen wurde nach der Unfallaufnahme beschlagnahmt, weitere Untersuchungen zur Unfallursache werden folgen, berichtete Pintak. Anhaltspunkte zur Unfallursache gebe es bisher nicht, so Pintak am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft werde nun entscheiden, ob der Leichnam des Mannes möglicherweise obduziert werde.