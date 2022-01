17-jährige Magdeburgerin erlebt Horrorfahrt auf Güterzug

Polizei in Braunschweig 17-Jährige klammert sich fast eine Stunde von außen an Güterzug

Riesenglück hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 17-Jähriges Mädchen gehabt. Die Magdeburgerin war zusammen mit anderen Jugendlichen auf einen Güterzug gestiegen, um bis zur nächsten Station mitzufahren. Güterzüge halten jedoch bekanntlich nicht an den Personenbahnhöfen, sondern häufig betriebsbedingt auf offener Strecke, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover in einer Pressemitteilung schreibt.

Als das Mädchen den Irrtum bemerkte, war es bereits zu spät. Der Zug fuhr an und die anderen Jugendlichen sprangen ab. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit von Tempo 100 musste sie fast eine Stunde auf dem Trittbrett von Magdeburg bis Cremlingen ausharren und sich an einem Haltegriff festhalten. Als der Zug an einer Baustelle einen Halt einlegte, klopfte sie beim Lokführer an die Tür; bei minus 3,5 Grad Celsius dem Fahrtwind ausgesetzt, stark unterkühlt, völlig verschmutzt und mit nur noch einem Schuh. Sie musste von der Lok heruntergehoben werden.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Klinikum Braunschweig versorgte die 17-Jährige

Das Klinikum Braunschweig übernahm die Versorgung – die Verständigung der Eltern und Strafanzeige die Bundespolizei in Braunschweig. Die Bundespolizei suchte zur Sicherheit den Zug nach weiteren „Mitfahrern“ ab. Die erheblichen Verspätungen im Betriebsablauf kann das Verkehrsunternehmen auf zivilrechtlichem Wege vom Verursacher, auch wenn dieser minderjährig ist, einfordern.

Notfalls mit der Erwirkung eines so genannten Titels, der bis zu 30 Jahren rechtskräftig ist. Warum eine 17-Jährige nach Mitternacht noch unterwegs ist, werden die Erziehungsberechtigten zu beantworten haben.

red