81-Jährige rammt in Wolfsburg Blumenkübel und Hauswand

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 81 Jahre alten Fahrzeugführerin ereignete sich am Montagmorgen in der Kirchstraße. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr gegen 6.46 Uhr eine 81 Jahre alte Seniorin aus Wolfsburg mit ihrem Skoda Fabia die Straße Zum Hasenwinkel aus Richtung Am Schmiedeberg in Richtung Kirchstraße.

Lesen Sie mehr:

Als sie nach links in die Lindenbergstraße einbiegen wollte, verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem dortigen Blumenkübel. Sie setzte jedoch die Fahrt fort und bog von der Lindenbergstraße nach rechts in die Kirchstraße ein, wo sie an der Einmündung zur Straße Maschhalbe gegen eine Straßenlaterne fuhr.

81-Jährige setzt Auto rückwärts gegen Hauswand

Hier setzte sie ihren PKW zurück und fuhr rückwärts gegen eine Hauswand. Nach dem Anstoß fuhr sie erneut nach vorn und blieb dann in der Hecke eines gegenüberliegenden Wohnhauses stehen.

Bei der Rekonstruktion des Fahrwegs fanden die Beamten auf der zurückgelegten Wegstrecke der Fahrerin diverse Fahrzeugteile des Skodas, die sie nach der Kollision verloren hatte.

Fahrerin wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

red