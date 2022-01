Unbekannte haben versucht, die Giraffen-Skulptur in Brand zu stecken. Die Brandschäden sind gut zu erkennen.

Polizei Brandanschlag auf die weiße Giraffe in Wolfsburg

Unbekannte versuchten am Samstagnachmittag, die weiße Giraffen-Skulptur auf der Grünfläche an der Braunschweiger Straße in Brand zu stecken. Das gelang zwar nicht, dennoch wurde die Skulptur beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Eine 27-jährige Zeugin verständigte die Polizei und teilte mit, dass die Giraffen-Skulptur brennen würde. Die alarmierten Beamten konnten keinen Brand mehr feststellen. Jedoch war ein Ohr beschädigt und angeschmort. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurden zwei Personen auf einem E-Scooter in der Nähe der Skulptur gesehen.

Die Ermittler suchen diese Personen als Zeugen. Die Polizei hofft auf Fußgänger oder Autofahrer, die zur Tatzeit Personen an der Skulptur bemerkt haben. Hinweise unter der Nummer (05361) 46460.

red