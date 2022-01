Ruhige Silvesternacht in Helmstedt für Feuerwehr und Polizei

Helmstedt. In Lehre mussten die Brandschützer in der Silvesternacht zwei brennende Altkleidercontainer löschen.

In Lehre musste die Feuerwehr in der Silvesternacht zu zwei brennenden Altkleidercontainern ausrücken.

Für die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Helmstedt verlief die Silvesternacht recht ruhig, berichtet Kreisfeuerwehrsprecher Andreas Meißner. „Die Feuerwehr Lehre musste nach Mitternacht zu zwei brennenden Altkleidercontainern ausrücken, die Einsätze dort dauerten je etwa eine Stunde.“

Menschen schauen in einer Wohnstraße einem Feuerwerk zu. Die Silvesternacht im Landkreis Helmstedt verlief aufgrund von Corona deutlich ruhiger als sonst. Foto: Jonas Walzberg / dpa

Auch für die Beamten des Polizeikommissariats Helmstedt war es ein Jahreswechsel ohne besondere Vorkommnisse. Die von der Landesregierung verordnete Neujahrsruhe wurde eingehalten. Zwar wurde das neue Jahr vielerorts mit noch Raketen und Böllern begrüßt, doch der Lichterzauber fiel im zweiten Jahr des Verkaufsverbots von Silvesterfeuerwerk deutlich kleiner und kürzer aus. „Es blieb tatsächlich alles ruhig“, bestätigte eine Helmstedter Beamtin auf Nachfrage am Neujahrsmorgen: „Die meisten Lokale blieben zu oder hatten kleinere geschlossene Gesellschaften. Relevante Einsätze gab es für uns nicht.“

Einsätze für die Wehren Schöningen, Grasleben, Wendhausen

Bereits am späten Silvester-Nachmittag war die Feuerwehr Schöningen im Einsatz: Der Schornstein eines Gebäudes an der Wilhelmstraße, so der Verdacht, sei in Brand geraten. Jedoch stellte sich bei der Erkundung heraus, dass der Abzug lediglich stark räucherte.

Kurze Zeit später wurde ein Feuer auf einem Balkon in der Raabestraße in Schöningen gemeldet. „Dort brannte ein Grill. Das Feuer war aber schon von den Bewohnern selbst gelöscht worden. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte von Passanten über einen piependen Rauchmelder informiert. Ein Auslösegrund wurde jedoch nicht festgestellt.“

Auch die Feuerwehren aus Grasleben und aus Wendhausen, so der , waren am Silvester-Nachmittag zu Hilfe gerufen worden: Sie hatten jeweils eine Betriebsmittelspur zu beseitigen.

red