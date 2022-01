Polizei in Salzgitter Tödlicher Unfall in Salzgitter – Autofahrer rammt Brückenpfeiler

Ein tödlicher Unfall hat sich am Silvesterabend auf der Broistedter Straße in Salzgitter ereignet. Wie Polizei und Feuerwehr auf Nachfrage mitteilten, ist um kurz vor 20 Uhr ein Mann aus Richtung Broistedt im Kreis Peine kommend in Richtung Salzgitter-Bleckenstedt in seinem PKW unterwegs gewesen und aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal und ungebremst gegen den Pfeiler einer Eisenbahnbrücke gefahren.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle. Das Auto hatte Totalschaden. Die Identität des Mannes, der allein im Auto saß, ist noch nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Broistedter Straße wurde während der Aufräumarbeiten für etwa 90 Minuten komplett gesperrt. Vor Ort waren die Polizei aus Salzgitter-Thiede und -Lebenstedt sowie die Berufsfeuerwehr Salzgitter.