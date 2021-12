Hannover. Immer mehr Menschen nehmen an Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen teil. Auflagen werden kaum eingehalten. Nun soll die Bundespolizei eingreifen.

In Braunschweig fand eine der größten Protestveranstaltungen in Niedersachsen statt.

Impfgegner Anti-Corona-Demos: Niedersachsen fordert Bundespolizei an

Die Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen ziehen nach Polizeiangaben in Niedersachsen immer mehr Menschen an. Das Verhalten der Demonstranten sei dabei zunehmend unkooperativ, erklärte Landespolizeipräsident Axel Brockmann am Donnerstag.

Mit Blick auf weitere Demonstrationen kündigte er deshalb ein härteres Durchgreifen der Polizei an, um Auflagen wie die Maskenpflicht durchzusetzen und Verstöße zu ahnden. Dafür habe das Land für kommenden Montag auch die Unterstützung der Bundespolizei angefordert und zugesagt bekommen.

Versammlungsgesetz wird häufig missachtet

Brockmann zufolge waren am 13. Dezember landesweit noch rund 6000 Teilnehmer zu 48 Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen zusammengekommen. Zwei Wochen später waren es demnach mit rund 13.000 Teilnehmern bei 117 Versammlungen bereits mehr als doppelt so viele. Von den 117 Versammlungen seien zudem lediglich 14 wie vorgeschrieben vorher angemeldet worden.

Mehr zum Thema:

„Es wird versucht, durch Tricksereien das Versammlungsgesetz auszuhebeln. Das werden wir nicht zulassen“, sagte Brockmann. Das Teilnehmerfeld bei den Demos bezeichnete der Polizeipräsident als durchmischt, eine klare politisch-ideologische Ausrichtung fehle.

Innenminister Pistorius: „Wir nehmen das nicht hin“

Auch Innenminister Boris Pistorius kündigte ein konsequentes Eingreifen der Polizei bei Verstößen an. „Bei diesen Veranstaltungen geht es ganz offensichtlich nur um eins: Das hohe Gute der Versammlungsfreiheit zu missbrauchen, um den Staat, und seine Vertreter zu verhöhnen und alle staatlichen Regeln zu missachten“, erklärte der SPD-Politiker. „Ich habe genau wie die ganz große Mehrheit der Bevölkerung keinerlei Verständnis für diese Form von Protest.“

dpa/red