Salzgitter. Nicht nur Lebenstedt ist von Verbotszonen für Silvester-Feuerwerk betroffen. Böller sind unter anderem in Gitter verboten an Silvester und Neujahr.

Feuerwerk in Salzgitter Hier sind Silvester-Böller und Feuerwerk in Salzgitter verboten

Der Salzgittersee in Lebenstedt, das Areal rund um den Burgberg in Lichtenberg und am Flugplatz in Gitter sind an Silvester und Neujahr Böller und Feuerwerk verboten, teilt die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Silvester-Verkaufsverbot in Deutschland bedeutet nicht, dass das Abbrennen von Böllern verboten ist

Damit reagiert die Stadt Salzgitter auf die Corona-Pandemie. Laut Mitteilung sollen Menschenansammlungen vermieden werden.

Hier ist Feuerwerk in Salzgitter an Silvester und Neujahr verboten

Die Stadt legt fest, dass das Mitführen und Abbrennen von Knallern an folgenden Orten untersagt ist:

Salzgitter- Lebenstedt : Bereich der Parkflächen am Salzgittersee (Nordufer, Reppnersche Bucht), Westufer (Wasserskianlage) und Ostufer (Parkflächen der Straße Zum Salzgittersee)

: Bereich der Parkflächen am Salzgittersee (Nordufer, Reppnersche Bucht), Westufer (Wasserskianlage) und Ostufer (Parkflächen der Straße Zum Salzgittersee) Salzgitter- Lichtenberg : Bereich der Parkflächen des Wanderparkplatzes am Burgberg inklusive Bereich des Aussichtspunktes

: Bereich der Parkflächen des Wanderparkplatzes am Burgberg inklusive Bereich des Aussichtspunktes Salzgitter-Gitter: Straße Zum Schäferstuhl im Bereich des Flugplatzes

Stadt Salzgitter kontrolliert in Lebenstedt, Lichtenberg und Gitter

Die Allgemeinverfügung, die die Stadt zum Böllerverbot erlassen hat, gilt von Freitag, 31. Dezember, 21 Uhr, bis Samstag, 1. Januar, 7 Uhr.

Weiter kündigen sowohl die Verwaltung als auch die Polizei an, dass an diesen Orten stärker kontrolliert werden wird. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass sich an diesen beliebten Orten Menschenansammlungen bilden, um in das neue Jahr zu starten.

„Wir werden Silvester mit deutlich mehr Beamten auf der Straße sein. Unser Schwerpunkt werden die Kontrollen mit Blick auf die Corona-Regeln sein“, macht außerdem Polizei-Pressesprecher Matthias Pintak deutlich. Geplant sei, die „üblichen beliebten Plätze für das Abbrennen von Feuerwerk im Stadtgebiet“ abzufahren. Sowohl Polizei als auch das Ordnungsamt würden Verstöße gegen die Regeln dort konsequent ahnden.

Böller beschäftigen Salzgitter bereits vor Silvester

Eine Taube soll in Lebenstedt durch Böller verletzt worden sein:

Das ist die Corona-Lage in Salzgitter

Lesen Sie hier die aktuellen Corona-Zahlen – täglich aktualisiert.