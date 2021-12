Braunschweig. Drei Personen sind verletzt, zwei im Krankenhaus. Aus noch ungeklärter Ursache geschah am Mittwochvormittag das Unglück in der Humboldtstraße.

Feuer in Braunschweig Verletzte und tote Katze nach Verpuffung in Braunschweiger Haus

In einem Braunschweiger Mehrfamilienhaus hat sich am Mittwochvormittag aus noch ungeklärter Ursache eine Verpuffung ereignet. Zunächst hatte es von Polizei und Feuerwehr geheißen, dass sich eine Explosion ereignet habe. Wie die Einsatzkräfte weiter berichteten, geschah das Unglück gegen elf Uhr in der dritten Etage des Hauses in der Humboldtstraße im Östlichen Ringgebiet. Durch die Verpuffung sei in der Wohnung eine Wand eingestürzt, heißt es von Polizeisprecher Dirk Oppermann. Ein Luftzug, der durch eine geöffnete Balkontür den Brand in der Wohnung beschleunigte, habe für die Verpuffung gesorgt. Wieso es brannte, müssen Brandermittler noch klären. Nach ersten Erkenntnissen sei das Haus nicht einsturzgefährdet.

Auch die benachbarten Häuser seien nicht gefährdet, hieß es von den Einsatzkräften. Die Flammen drangen über den Balkon nach außen, die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Im Einsatz waren die Wehren der Haupt- und Südwache und die Freiwilligen Wehren Querum und Innenstadt.

Drei Verletzte nach Explosion im Mehrfamilienhaus

Bei dem Unglück gab es drei Verletzte. Zwei kamen im Krankenhaus. Eine Person konnte vor Ort vom Rettungsdienst wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Zudem starb bei dem Unglück eine Katze. Die Humboldtstraße wurde während der Löscharbeiten gesperrt.

Wir aktualisieren den Text.

