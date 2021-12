Zugbegleiterin soll Impfpass gefälscht haben – Kündigung droht

Eine Zugbegleiterin der Nordwest-Bahn (NWB) steht im Verdacht, ihren Impfpass gefälscht zu haben. Wie die „Nord-West-Zeitung“ (Mittwoch) berichtete, hatte das Unternehmen nach einem anonymen Brief die Bundespolizei über den Verdacht informiert. Daraufhin kontrollierten laut Bundespolizei Beamte die Frau Anfang Dezember während der Arbeitszeit im Bahnhof Oldenburg.

Der Impfpass wurde demnach bei einer zentralen Kontrollstelle, die im niedersächsischen Sozialministerium angesiedelt ist, überprüft. Dort sei herausgekommen, dass die angegebene Charge der Corona-Impfung gar nicht existiert, sagte ein Sprecher der Privatbahn der Zeitung. Der Mitarbeiterin drohe nun die fristlose Kündigung.

Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Emsland getötet worden. Der 49-Jährige sei noch an der Unfallstelle in Rastdorf nahe Werlte gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann am späten Dienstagnachmittag vor dem Überqueren einer Straße das Auto eines 21-Jährigen übersehen. Der Radfahrer wurde von dem Wagen erfasst und konnte trotz sofortiger Reanimation nicht gerettet werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

29-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum – schwer verletzt

In der Nacht zum Mittwoch ist in Winsen/Aller (Landkreis Celle) ein 29-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann kurz vor dem Ortsteil Wolthausen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und raste dann gegen den Baum. Durch den Aufprall sei der Wagen in zwei Teile zerrissen worden. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

