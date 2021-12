Oldenburg. In Oldenburg wurden 90 Weihnachtsbäume von einer Verkaufsfläche gestohlen. Ein Autofahrer ist von einem Zug erfasst worden. Der Polizeiüberblick.

Polizei Niedersachsen Unbekannte stehlen knapp 90 Weihnachtsbäume in Niedersachsen

Fast 90 Weihnachtsbäume haben Unbekannte von einer Verkaufsfläche in Oldenburg gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden 87 Nordmanntannen in der Zeit von Donnerstagabend auf Freitagfrüh abtransportiert.

Die Ermittler gehen davon aus, dass dafür ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. Sie suchen Zeugen, um die Tat aufzuklären.

Auto wird von Zug erfasst

An einem Bahnübergang ist ein Autofahrer mit seinem Wagen von einem Zug erfasst worden. Der 32-Jährige hatte die Gleise in Celle überquert, obwohl diese durch eine rot blinkende Ampel gesperrt waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Güterzug mit 47 Waggons stieß mit dem Wagen zusammen. Das Auto wurde in Richtung eines Parkplatzes geschleudert und kam dort zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Er und der Lokführer erlitten am Donnerstag einen Schock.

Fachwerkhaus in Northeim brennt - rund 300 000 Euro Schaden

Bei einem Brand in der Fußgängerzone in Northeim ist ein geschätzter Schaden von mindestens 300.000 Euro entstanden. Menschen wurden dabei am Freitag nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach brannte es im ersten Obergeschoss eines mehrstöckigen älteren Fachwerkhauses.

Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung der Flammen auf den Dachstuhl und angrenzende Gebäude. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Wohnungen des Hauses sind vorerst nicht nutzbar. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

