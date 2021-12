Corona-Soforthilfen: Niedersachsen verlängert Frist

Hannover. In Niedersachsen wird die Frist zur Zurückzahlung zu viel erhaltener Corona-Soforthilfen verlängert. So lange haben Unternehmen jetzt Zeit.

Die Frist für Rückzahlungen von zu viel erhaltenen Corona-Soforthilfen in Niedersachsen wird verlängert. Betroffene Unternehmen oder Solo-Selbstständige haben nun bis zum 31. Oktober 2022 Zeit für die Rückzahlungen, wie ein Sprecher der landeseigenen Investitions- und Förderbank NBank am Freitag sagte. Als ursprüngliche Frist war der 28. Februar vorgesehen. „Die Verlängerung der Rückzahlungsfrist geht auf die aktuelle finanzielle Situation der Unternehmen ein“, so der Sprecher. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Antragsteller seien aber weiterhin aufgefordert, zeitnah am Rückmeldeverfahren teilzunehmen, betonte der Sprecher. Die Abgabe ist demnach auch nach Ablauf der ersten Frist am 17. Dezember möglich. Antragsteller, die weiterhin nicht rückmelden, erhalten Anfang Januar eine Erinnerung.

dpa