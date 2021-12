Kinderimpfungen starten in Niedersachsen

Impfungen von Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren laufen auch in Niedersachsen an. Am Mittwoch öffneten an mehreren Stellen im Land Impfstellen für Kinder - darunter etwa ein Angebot in einer Sporthalle in Lüneburg. Bis zum Nachmittag impften dort 15 Helfer und Kinderärzte in vier Kabinen rund 200 Kinder. Die Aktion lief aber noch bis zum frühen Abend weiter.

Im Anschluss zum Pieks erhielten die Mädchen und Jungen zur Belohnung Stofftiere und Bonbons. Auch im ehemaligen Regenwald-Panorama am Zoo Hannover wurde am Mittwoch eine Impfstelle für Kinder eingerichtet. Auch an vielen anderen Orten in Niedersachsen sollen in dieser Woche für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen die Impfangebote starten, wie die Behörden mitteilten. Am Dienstag hatten sich bereits in der Hansestadt Bremen Kinder in einem dafür eingerichteten Impfzentrum gegen das Coronavirus impfen lassen können.

Niedriger dosiertes und abgefülltes Präparat

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am vergangenen Donnerstag angekündigt, dass sie die Corona-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen will. Aber auch gesunde Kinder dieser Altersgruppe sollen bei individuellem Wunsch geimpft werden können.

Für die Fünf- bis Elfjährigen wird ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff verwendet. Laut Stiko sollen davon zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Für noch jüngere Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.

500.000 Kinder zwischen fünf und elf

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) bezeichnete die jüngste Empfehlung der Stiko, Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten gegen Corona impfen zu lassen, für nachvollziehbar. Dies sei eine gute Leitlinie für Ärzte.

Für Kinder ab zwölf Jahren laufen Impfungen bereits seit mehreren Wochen. Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums sind rund 500.000 Kinder im Bundesland zwischen fünf und elf Jahren alt.

