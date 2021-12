Busfahrer in Salzgitter wird von Fahrgast attackiert

Zur einem Angriff auf einen Busfahrer kam es am Sonntagabend am Bahnhof in Salzgitter-Lebenstedt. Der Anlass: ein nicht gelöster Fahrschein. Zwei Fahrgäste sollen dabei auf den 29 Jahre alten Mann losgegangen sein. Der Mann erhielt einen Schlag gegen den Kopf, schildert die Polizei Salzgitter. Sie sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Tatort war ein Bus der Linie640 von Lengede zum Bahnhof Lebenstedt. Der Fahrer hielt am Sonntag gegen 18.45 Uhr am AOK-Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße vor dem Bahnhof. Polizeiliche Ermittlungen und erste Befragungen von Zeugen am Tatort hätten ergeben, dass zwei Männer den Bus betreten wollten, um ein Ticket zu lösen. Da das nicht möglich war, „habe einer der Täter dem Busfahrer unvermittelt gegen den Kopf geschlagen“, so Polizeisprecher Matthias Pintak. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Angreifer flüchteten anschließend unerkannt.

Mit einer Kette auf den Kopf

Aus Sicht der Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG), die die Linie an einen Dienstleister vergeben hat, wurde dem Fahrer seine Freundlichkeit zum Verhängnis. Im Bereich Lengede/Broistedt sei ein Mann zugestiegen, der den Fahrschein nicht bezahlen konnte, schildert KVG-Sprecher Michael Thiesies. Er habe in Aussicht gestellt, dass ein Bekannter am Zielort in Lebenstedt den Betrag begleichen würde. Doch statt Bargeld habe der Fahrer dort mit einer Kette einen Schlag auf den Kopf erhalten, so Thiesies.

Die Polizei sucht nun Hinweisen auf den Angreifer sowie seinen Begleiter und hofft auf weitere Zeugen zum Hergang. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: zirka 150 Zentimeter klein und etwa 18 Jahre alt, bekleidet mit einer rot/schwarze Jacke.

Sein Kompagnon soll mit rund 170 Zentimetern etwas größer gewesen sein. Er wird ebenfalls auf etwa 18 Jahre geschätzt und sei vollständig in schwarz gekleidet gewesen.

Die Polizei geht davon aus, dass zur Tatzeit noch andere Personen im Bus als Fahrgäste oder im Bereich der Haltestelle anwesend waren. „Bitte melden Sie sich unter (05341) 18970 bei den Beamten in Salzgitter“, appelliert ihr Sprecher Matthias Pintak an potenzielle Zeugen.