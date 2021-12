Grasleben, Heeseberg und Nord-Elm noch ohne Teststellen

Zahlreiche zusätzliche Corona-Teststellen wurden im Landkreis Helmstedt in den vergangenen Tagen eingerichtet, teilt die Kreisverwaltung mit. Damit soll dem infolge der geänderten Corona-Regelungen stark gestiegenen Bedarf an Testungen nachgekommen werden. Weitere Teststellen befinden sich im Prüfverfahren, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Neue Testzentren in Schöningen

In Schöningen sollen am Freitag zwei Testzentren in der Innenstadt den Betrieb aufnehmen, kündigt der Landkreis unter anderem in seiner Schnelltest-Anbieter-Übersicht im Internet (www.helmstedt.de/buergertestung) an. Ohne vorherige Terminvergabe sind demnach in der Straße Neue Tor 9 sowie an der Bürgermeisterwiese Testungen montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr möglich. Bereits seit Mittwoch bietet auch das Rote Kreuz in Schöningen in der Moltkestraße 39 wieder Testungen an. Am Donnerstag und Freitag ist es von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Potenzielle Anbieter müssen Anträge rechtzeitig stellen

Weitere interessierte Anbieter von Testzentren, so betont der Landkreis in seiner Pressemitteilung, sollten beachten, dass die Beauftragung nur noch bis zum 15. Dezember möglich ist: „Diese Frist ergibt sich aus der Testverordnung des Bundes. Darauf hat das Niedersächsische Sozialministerium nun noch einmal ausdrücklich hingewiesen.“

Interessierte Anbieter sollten ihre Anträge deshalb rechtzeitig beim Landkreis Helmstedt stellen, um eine fristgerechte Prüfung und Beauftragung sicherzustellen. „Trotz intensiver Bemühungen gibt es bisher noch immer keine Teststellen-Anbieter für die Gebiete der Samtgemeinden Grasleben, Heeseberg und Nord-Elm“, bedauert die Kreisverwaltung und appelliert noch einmal an potenzielle Anbieter, diese Lücken zu schließen.

Erst Zweit- und Drittimpfungen

Unterdessen hat der Landkreis Helmstedt weitere freie Impftermine bekanntgegeben. Die freien Impftermine finden statt am heutigen 10. Dezember, 10 bis 16 Uhr, in der Marktpassage in Helmstedt, am Montag, 13. Dezember, 9 bis 17 Uhr, in der Friedrichstraße 7 in Helmstedt, am Dienstag, 14. Dezember, 10 bis 16 Uhr, in der Marktpassage in Helmstedt, am Mittwoch, 15. Dezember, 13 bis 20 Uhr, in der Friedrichstraße 7 in Helmstedt, am Donnerstag, 16. Dezember, 10 bis 16 Uhr, in der Marktpassage in Helmstedt, am Freitag, 17. Dezember, 10 bis 17 Uhr, An der Stadtkirche 6 in Königslutter sowie am Samstag, 18. Dezember, 9 bis 16 Uhr, in der St.-Vincenz-Gemeinde, Niedernstraße 47 in Schöningen.

Es werden alle Arten von Impfungen (Erst-, Zweit- oder Drittimpfung) mit dem mRNA-Impfstoff der Firmen Moderna und Biontech angeboten.

Moderna ist laut Landkreis geeignet für alle Booster-Impfungen mit Ausnahme von Schwangeren und unter 30-Jährigen, Erstimpfungen von über 30-Jährigen; Zweitimpfungen, bei denen die Erstimpfung mit Moderna, AstraZeneca und Janssen erfolgt ist.

Biontech kann verimpft werden bei allen Erst- und Booster-Impfungen für Schwangere und unter 30-Jährige; Zweitimpfungen, bei denen die Erstimpfung mit Biontech erfolgt ist.

Ein Termin ist laut der Landkreis-Mitteilung nicht erforderlich, es könne daher auch zu Wartezeiten kommen. Der Einlass erfolge jeweils bis eine Stunde vor Ende. Es werde bereits jetzt um Verständnis gebeten, dass möglicherweise auch Personen aufgrund der großen Nachfrage abgewiesen werden müssen. Diese haben dann die Möglichkeit an den zukünftigen Terminen eine Impfung zu erhalten.

Impfpass und ausgefüllter Anamnesebogen, Einwilligungserklärung und Aufklärungsbogen sollen mitgebracht werden – dies verhindere längere Wartezeiten. Ein Impfzertifikat kann vor Ort nicht ausgestellt werden.

Die Termine und Formulare sind auch zum Nachlesen und Ausdrucken auf der Internetseite des Landkreises unter www.helmstedt.de/corona/impfen zu finden. Informationen, ob bereits eine Booster-Impfung empfohlen wird, finden Interessierte auf der Seite des Landes Niedersachsen unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/Impfung/hinweise-zur-corona-schutz-impfung195357.html.

