Niedersachsen setzt auf „2G“ und Kontaktbeschränkungen

Ein Schild hängt am Eingang zum Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Delmenhorst. Niedersachsens Landesregierung stellt am Donnerstag den Entwurf der neuen Corona-Verordnung zur Diskussion.

In Niedersachsen sollen die neue 2-G-Regel für den Einzelhandel sowie Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte auch dann bleiben, wenn wieder die Warnstufe 1 – statt wie derzeit Stufe 2 – der Corona-Verordnung gelten sollten. Hintergrund ist die weiterhin hohe Zahl der Neuinfektionen.

„Einkaufen weiter gut möglich“

Der Entwurf der neuen Corona-Verordnung sei allerdings noch in der Abstimmung auch mit den Verbänden, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch. Bei den Krankenhausaufnahmen von Covid19-Patienten in Niedersachsen war der Schwellenwert zu Warnstufe 2 am Mittwoch aber erneut unterschritten. Möglicherweise werde das Warnstufen-System in der Verordnung noch weitergehend überarbeitet, hieß es. So könnte der Wechsel zurück aus Warnstufe 2 in Warnstufe 1 generell verzögert werden, solange die Lage auf den Intensivstationen oder die Entwicklung der Neuinfektionen weiter bedrohlich bleiben. Die neue Landesverordnung mit der 2G-Regel für den Handel tritt voraussichtlich diesen Sonnabend in Kraft. „Der weitaus größte Teil der Bevölkerung kann weiter in alle Läden gehen“, betonte Pörksen. Läden des Grundbedarfs, etwa Supermärkte, sind von 2G (Geimpft oder Genesen) zudem ausgenommen.

Beratungen mit Bund und Ländern

Es gebe keine „Entwarnungslage“, sagte Pörksen einen Tag nach der Corona-Sondersitzung des Landtags – und vor einer weiteren Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag. Nach den Beratungen der Länder soll dann auch eine gemeinsame Runde mit der neuen Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Sachen Corona-Lage folgen. Zuvor wird ebenfalls an diesem Donnerstag der Sozialausschuss des niedersächsischen Landtags über den Entwurf der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung unterrichtet. Der Landtag hatte mit einem Beschluss die Grundlage für das volle Ausgestalten der Warnstufe 3 geliefert. Dann sind auch Schließungen, etwa von Weihnachtsmärkten, möglich. Sowohl die jeweiligen Kommunen als auch Anbieter selbst haben aber die Möglichkeit zu Verschärfungen der Regeln.

„Hotspots“ sollen in Warnstufe 3

Mit der 7-Tage-Inzidenz zeigte sich die Landesregierung am Mittwoch relativ zufrieden – „relativ“ allerdings dick unterstrichen. Die „Hospitalisierung“, also die Krankenhausaufnahmen von Covid 19-Patienten, liegen als „Leitindikator“ des Warnstufensystems derzeit zwar lediglich in Warnstufe 1. Mit Sorge wird aber in der Landesregierung die Entwicklung in Städten und Kreisen wie Salzgitter, Cloppenburg oder auch Gifhorn betrachtet. Im Entwurf der neuen Verordnung ist auch eine Hotspot-Regelung enthalten. Bei einer Inzidenz von mehr als 350 „gelten in dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt die Regelungen dieser Verordnung, die an die Feststellung der Warnstufe 3 anknüpfen“, heißt es in der Entwurfsfassung.

Die Landesregierung hatte mehrfach durchblicken lassen, dass Kommunen in dieser Lage Übergangsfristen nicht unbedingt voll ausschöpfen sollten. Auch beim Thema 2G im Handel – ab Sonnabend mit Inkrafttreten der neuen Verordnung geplant – sowie den Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte ist offenbar vorgesehen, diese zunächst weiter durchzuziehen. Wie die Kontrollen des Handels stattfänden, wolle das Land nicht vorgeben, hieß es am Mittwoch. „Bändchen“-Lösungen ähnlich wie bei Weihnachtsmärkten gelten als Möglichkeit.

Leichte Lockerungen bei 2G-plus

Das gegenwärtige Warnstufensystem in der Verordnung, bei dem drei „Indikatoren“ für die Corona-Lage kompliziert miteinander verknüpft sind, soll offenbar kurzfristig noch einmal angepasst werden. Bei 2G-plus, also Zutritt nur für Genesene oder Geimpfte mit zusätzlichem Negativtest, hatten Gastronomie oder auch Friseurgewerbe geplante Lockerungen bereits begrüßt. Wird es durch Kapazitätsbegrenzungen weniger eng, soll im Gegenzug die Testauflage entfallen können. Generell muss das Land entscheiden, wie es mit 2G-plus weitergeht. Durch mangelnde Testkapazitäten gab es eine Protestwelle. Doch andererseits gebe es viel Verständnis, dass Beschränkungen nötig seien, so Pörksen.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.