Hannover: 82-Jähriger in Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Hannover. Unbekannte haben einen Rentner in Hannover in seiner Wohnung überfallen. Der 82-Jährige hielt die beiden Männer für Paketboten und öffnete die Tür.

Zwei Unbekannte haben einen 82-Jährigen in seiner Wohnung in Hannover gefesselt und ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hielt der Mann die beiden für Paketboten und öffnete ihnen die Tür. Die Täter drängten ihn demnach in seine Wohnung, fesselten ihn, stahlen Wertsachen und flohen.

Der Senior konnte sich laut Polizeiangaben am Montagabend selbst befreien und rief die Polizei. Durch das Fesseln wurde er verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher ohne Erfolg, die Ermittler suchen nach Zeugen.

Unbekannte stehlen Weihnachtsbäume vom Acker

Mehrere Dutzend Weihnachtsbäume haben bislang unbekannte Täter von einem Acker bei Emstek im Landkreis Cloppenburg gestohlen. Dem 60 Jahre alten Eigentümer fiel am Montagmorgen auf, dass die für den Verkauf bestimmten Tannenbäume verschwunden waren, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Demnach sollten die Bäume, die bereits geschlagen und eingenetzt auf einem Acker an einem Feldweg lagerten, am Montag für den Handel abtransportiert werden.

Mehr Polizeimeldungen:

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe zwischen Sonntagabend und Montagmorgen die Bäume wegschafften und dazu einen Lastwagen oder einen Transporter nutzten. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Weihnachtsbäume geben können.

dpa