Weil: Eskalation der Lage unbedingt verhindern

Niedersachsens Landtag konnte sich am Dienstag endlich ein Stück bedeutender fühlen als zuvor in der gesamten Corona-Pandemie. In der Sondersitzung schafften die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP mit einem Beschluss die Grundlage für weitere Corona-Beschränkungen in höheren Warnstufen der Landesverordnung. „Dieses Sonderplenum ist das erste Plenum während der Pandemie, das auf Antrag der Landesregierung zustande gekommen ist“, sagte denn auch FDP-Fraktionschef Stefan Birkner zufrieden.

Mehr zum Thema:

Zum Auftakt der Sitzung hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das Ziel ausgegeben, aus der derzeitigen Warnstufe 2 ­– maßgleich sind die landesweite Lage in den Krankenhäusern sowie die regionale Inzidenz ­– möglichst in Warnstufe 1 zurückzukehren. „Wir wollen unsere derzeitige Ausgangsposition dafür nutzen, einer möglichen Eskalation unbedingt vorzubeugen. Wir wollen aber auch die Chance nutzen, wieder zu geringeren Infektionszahlen, zu einer geringeren Belastung unseres Gesundheitswesens zu gelangen“, forderte Weil. Mit Blick auf die in anderen Bundesländern deutlich kritischere Corona-Situation sagte Weil: „Die Landesregierung ist fest entschlossen, es in Niedersachsen nicht so weit kommen zu lassen.“

1,4 Millionen Impfungen geschafft

Die beiden Hauptrezepte dafür nannte Weil in seiner Regierungserklärung einmal mehr: den Impfschutz erhöhen, die Kontakte um 25 Prozent reduzieren. Trotz der Kritik an fehlenden kommunalen Impfzentren sprach Weil von einem „sehr leistungsfähigen Impfsystem“ in Niedersachsen, wenn auch mit ärgerlichen Impfstoffbegrenzungen seitens des Bundes. Von geplanten 2,8 Millionen Impfungen ab November bis Jahresende seien 1,4 Millionen erreicht, sagte Weil. Deutlich genervt zeigte sich der Regierungschef von der Ständigen Impfkommission (Stiko). Auch deren relativ späte Empfehlungen führten dazu, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern bei Impfungen hinten liege, so Weil. Viele Ärzte orientieren sich allerdings ausdrücklich an den Stiko-Empfehlungen, gerade weil sich die Kommission um ein ruhiges, medizinisch abgewogenes Urteil auf breiter Datenlage bemüht. Aktuell geht es in Niedersachsen um rund 500 000 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren, die aus Sicht der Landesregierung ebenfalls möglichst bald geimpft werden sollten.

Testvorschriften verteidigt

„Es gibt keinen totalen Schutz durch eine Impfung“, sagte Weil weiter – und begründete so noch einmal die sogenannten 2G-plus-Regelungen mit zusätzlichem Test für Geimpfte und Genesene. Natürlich sehe auch die Landesregierung die Bilder von den Warteschlangen an den Teststellen, sagte der SPD-Politiker. In der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung ist unter anderem eine „Hotspot“-Regelung für Kommunen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 350 vorgesehen. Diese sollen sofort den Vorschriften der höchsten Warnstufe unterliegen. Der Zutritt zum Einzelhandel solle ab Warnstufe 2 auf geimpfte und genesene Personen begrenzt werden, so eine Mitteilung der Staatskanzlei unter Berufung auf die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse. Supermärkte und weiterer „Grundbedarf“ ist ausgenommen. Die neue Verordnung soll an diesem Sonnabend in Kraft treten. Derzeit laufen noch die Beratungen über den Entwurf. Kontakte für Ungeimpfte werden demnach beschränkt, Veranstaltungen und private Feiern begrenzt. Am Donnerstag beraten Bund und Länder erneut über weitere Schritte. Diskutiert werden auch früher beginnende Weihnachtsferien.

Grüne rügen „chaotische Verordnungen“

In Abwesenheit von Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg durften Ex-Agrarminister Christian Meyer und die Abgeordnete Meta Janssen-Kucz der Regierung in der Parlamentsdebatte die Leviten lesen. „So kommen wir nicht vor die Welle“, sagte Meyer. Meyer rügte „Testchaos“, das Schließen der Impfzentren im Herbst sowie „chaotische und unverständliche Verordnungen“. Von einer pandemiefesten Schule sei Niedersachsen zudem weit entfernt. „Wir alle haben die Wucht der Pandemie unterschätzt“, sagte die Grüne Janssen-Kucz, die Politik habe Vertrauen verloren.

FDP-Politiker Birkner will Entschuldigung Weils

FDP-Fraktionschef Birkner kritisierte unter anderem eine unzureichende Impf-Werbekampagne des Landes, die viele noch gar nicht erreicht habe. Eine Impflicht könne zwar notwendig sein, müsse aber differenziert diskutiert werden: für welche Altersgruppen, mit welchen Ausnahmen, mit welchen Sanktionen? SPD und CDU hatten nur ein allgemein gehaltenes Ja zur angekündigten Impfpflicht in einen Antrag geschrieben. „Ich hätte erwartet, dass Sie sich für das Chaos entschuldigen“, sagte Birkner weiter zu Weil. Der allerdings hatte Verständnis für Verärgerung nach dem Einführen von 2Gplus geäußert. Nach Kritik am hohen Testaufwand soll es in der neuen Verordnung vom Sonnabend an aber auch Lockerungen geben. Aus Gastronomie und Handel kam bereits Zustimmung für die angekündigte Möglichkeit, im Gegenzug für Kapazitätsbeschränkungen auf 2G statt 2G-plus umstellen zu können.

CDU erinnert FDP an deren „Freedom Day“

Vor allem CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer ging dagegen mit Birkner ins Gericht. Der FDP-Politiker habe noch drei Wochen vor dem „Volllaufen der Intensivstationen“ einen „Freedom Day“ gefordert, eine unverantwortliche und populistische Forderung. „Noch im Oktoberplenum forderte die FDP einen Freedom Day“, sagte auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder. Birkner hatte am Montag erklärt, dass er im Rückblick eine solche Forderung in der Form nicht erhoben hätte.

AfD-Abgeordnete: Versprechen gebrochen

Durch die verbliebenen AfD-Abgeordneten im Parlament wurde allerdings deutlich, dass es auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge gibt. Klaus Wichmann etwa erinnerte daran, dass eine Impfpflicht immer ausgeschlossen worden sei, er sah in der Wende ein gebrochenes Versprechen. Nach einer „Lancet“-Studie unterschieden sich Ungeimpfte und Geimpfte in ihrer Infektiosität zudem nicht sehr wesentlich, sagte er weiter. Der Bildungspolitiker Harm Rykena betonte, rund 90 Prozent der Corona-Infizierten merkten kaum Symptome. Und Peer Lilienthal betonte, die Landesregierung habe ihre Politik nie vernünftig kommuniziert. Die Proteste dagegen seien daher völlig richtig. Stephan Bothe, Kopf der AfD-Gruppe im Landtag, sprach von einem „Irrweg der Impfungen“. Die nämlich änderten gar nichts an dem Pandemiegeschehen und seien nicht so wirksam wie versprochen.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.