Querdenker in Niedersachsen Verfassungsschutz fürchtet radikale Querdenker in Niedersachsen

Der Verfassungsschutz beobachtet eine zunehmend aggressive Haltung unter Querdenkern und Corona-Leugnern. Das sagte Bernhard Witthaut, Präsident des Verfassungsschutzes Niedersachsen, unserer Zeitung.

Querdenker fühlten sich angesichts schärferer Corona-Regeln und einer Impfpflicht „in die sprichwörtliche Ecke gedrängt“, so Witthaut. „Es ist deshalb zu befürchten, dass sich die Radikalisierung der Szene fortsetzen wird.“ Gewaltsame Ausschreitungen wie in den Niederlanden würden sich in Niedersachsen nicht abzeichnen. „Allerdings nimmt die bestehende Gefahr, die von radikalisierten Einzeltätern und Kleingruppen ausgeht, weiterhin zu“, sagte er.

Reichsbürgerideologien werden verbreitet

Der Verfassungsschutz beobachtet eine größere Beteiligung bei Querdenker-Demonstrationen. Bei „Montagsspaziergängen“ kamen nun gut 1000 Menschen in sieben Städten der Region zusammen. Der Verfassungsschutz hat die Telegram-Gruppe Querdenken 53 im Blick.

Die Gruppe umfasst etwa 400 Teilnehmer aus Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie den Landkreisen Gifhorn, Helmstedt, Wolfenbüttel und Goslar. „In den Chats wie auch bei den daraus organisierten Demonstrationen sind Aussagen festzustellen, die dazu geeignet sind, den Staat und das staatliche Handeln zu delegitimieren“, sagte ein Sprecher des Landesverfassungsschutzes auf Anfrage.

„Diese Chat-Gruppen bieten eine Plattform zur kontinuierlichen Radikalisierung und zur Übernahme von Verschwörungstheorien und extremistischen Ideologien.“ Wie für diese Gruppierungen üblich, würden zum Teil Reichsbürgerideologien verbreitet, und von Einzelpersonen werde für eine Gesprächsbereitschaft mit Rechtsextremisten geworben, so der Sprecher.

Beim Blick in die Chat-Gruppe von Querdenken 53 zeigen sich tatsächlich alleine in den vergangenen Tagen einige Beiträge mit fadenscheinigem Charakter. Die Beiträge richten sich gegen Politiker wie den designierten Kanzler Olaf Scholz oder den designierten Gesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD). Bei einer Impfpflicht „werden wir ums Überleben kämpfen müssen“, schrieb ein Teilnehmer. Ein anderer schlug vor, als Protestaktion einen Autokorso auf der A2 zu bilden, um so den Verkehr zum Erliegen zu bringen.

Erhard Bekurts aus Salzgitter, der Chef der Querdenker aus unserer Region, sagte auf Anfrage zu solchen Inhalten: „Die ganze Wahrheit muss endlich auf den Tisch.“ Die Querdenker seien das Volk und möchten ohne Zwang leben. „Das erkennen zum Glück immer mehr Menschen.“

