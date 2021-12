Schöninger Schüler nehmen Oma und Opa gleich zum Impfen mit

Das Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen hat in Zusammenarbeit mit dem mobilen Impf-Team des DRK im Landkreis Helmstedt am Dienstag eine Impf-Aktion für Schüler, deren Angehörige sowie Schulpersonal angeboten. Schüler Robert Hinze (19) erhält seine Booster-Impfung.

Für Schüler und Schülerinnen, aber auch für deren Angehörige wie Geschwister, Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten sowie das Schulpersonal hat das Gymnasium Anna Sophianeum Schöningen am Dienstag ein Impf-Angebot in der Schule organisiert.

„Rund 300 Anmeldungen konnten wir verzeichnen“, freut sich Schulleiter Stefan Krauß schon am Vormittag über die große Resonanz auf die Aktion. „Zur Erstimpfung habe sich 30 Schülerinnen und Schüler angemeldet, viele weitere nutzen die Gelegenheit, ihre Zweit- oder Booster-Impfung in der eigenen Schule zu erhalten. Zudem nutzen viele Angehörige unserer Schüler die Möglichkeit, sich hier bei uns Impfen zu lassen.“

Terminvergabe via I-Serv-Plattform

„Die Schulgemeinschaft wie auch der Schulvorstand, in dem neben Pädagogen und Schulleitung auch Eltern und Schüler vertreten sind, halten das Impfen für wichtig und richtig“, betont Krauß. „Deshalb haben wir uns überlegt, wie wir so einen schulinternen Impftag möglichst groß aufstellen können.“ Schnell war klar, die unkomplizierte Impfmöglichkeit vor Ort nicht nur Schülern und Lehrkräften anbieten zu wollen, sondern den Kreis auch auf die Angehörigen der Kinder und Jugendlichen zu erweitern.

Die Terminvergabe hat das Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen mit seiner digitalen Schulplattform I-Serv koordiniert. Foto: Markus Brich

Für die Logistik und Terminvergabe nutzt das Gymnasium seine digitale Schulplattform I-Serv. „Wir haben ein Kurswahl-Modul umfunktioniert und damit Zeitfenster vorgegeben, die die Schüler in Absprache mit ihren Angehörigen für die Impfung buchen konnten“, erläutert Krauß.

Da der Landkreis Helmstedt für Dienstag zwei mobile Impfteams des DRK zur Verfügung stellen konnte, waren so je Stunde 30 Impfungen möglich. „Gegen 8.45 Uhr haben wir begonnen, bis etwa 17 Uhr wird heute durchgängig in zwei Räumen geimpft“, berichtet Krauß und lobt besonders die organisatorische Vorarbeit von Schulsekretärin Daniela Mahlke. „Sie hat das wirklich toll gemanagt und auch alle notwendigen Absprachen mit dem Impfteam des DRK übernommen. Da wir ja auch viele unter 30-Jährige an der Schule haben, hat der Landkreis kurzfristig auch Biontech-Dosen beschafft. 75 Impfungen erfolgen heute damit, der Rest erhält den Impfstoff von Moderna.“

Freude über kurze Wartezeit

„Besser geht es nicht“, bewertete Schüler Robert Hinze (19 Jahre) den Impftag am Gymnasium. „Ich finde es super, dass nicht nur wir Schüler uns hier impfen lassen können. Ich habe auch für meinen Vater und meine Oma Impftermine vereinbart.“ Auf seine Booster-Impfung habe er keine 10 Minuten warten müssen. „Gerade jetzt, wo die ganzen Impfzentren geschlossen worden sind, ist das doch auch für unsere Verwandten eine tolle Aktion.“

Arad Hashemian (13) war froh, sich gleich in der Schule impfen lassen zu können. Foto: Markus Brich

Auch der 13-jährige Arad Hashemian ist froh, die Impfung gleich in der Schule bekommen zu können: „Ich hatte mich schon einmal versucht, bei einem Spontan-Impftermin dranzukommen, aber nach zwei Stunden in der Schlange stehen mussten wir dann wieder nach Hause.“

In Begleitung seiner Mutter lässt er sich am Dienstag von den DRK-Mitarbeitern den Piks setzen. „Da unser Hausarzt keine Impfung anbietet“, sagt Arads Mutter, „sind wir froh, dass es hier so schnell und unkompliziert geht.“

Für Schulleiter Krauß ist die hohe Impfbereitschaft ein Hoffnungszeichen. „Von den rund 810 Schülerinnen und Schülern können theoretisch rund 600 eine Impfung erhalten. Von denen waren bereits 470 geimpft. Heute kommen weitere 30 Erstimpfungen dazu. Auch beim Kollegium und dem Schulpersonal haben wir eine Impfquote von fast 100 Prozent.“

„Lehrkräfte arbeiten am Anschlag“

Die angespannte Pandemie-Lage wirke sich auf das Schulleben aus. „Unsere Lehrkräfte arbeiten wirklich am Anschlag und auch für die Schüler sind die Einschränkungen nicht schön: So werden wir demnächst die Entscheidung treffen müssen, ob wir die Betriebspraktika im Januar für den 11. Jahrgang überhaupt durchführen können oder dafür einen Ersatz im Sommer schaffen müssen.“ Das Problem: Aktuell können viele Betriebe wegen der Corona-Auflagen keine Praktikumsplätze anbieten.

Auch Schulleiter Stefan Krauß ließ sich am Dienstag die Booster-Impfung setzen. Foto: Bengt Hagelstein/Gymnasium Schöningen

„Auch unser Weihnachtskonzert, dass wir auf dem Schöninger Weihnachtsmarkt geben wollten, kann nun nicht stattfinden. Und auf Weihnachtsfeiern werden wir ebenfalls verzichten müssen – das wäre jetzt kontraproduktiv und ein falsches Signal.“ Klassenfahrten wie Ski-Freizeiten seien bis Januar abgesagt. „Ob das bis Ostern so bleibt und dann auch den 7. Jahrgang treffen würde, ist noch offen.“

Die Schüler bedauerten das sehr, weiß Krauß. So hätten Schülervertreter des 6. Jahrgangs bereits eine Petition bei der Schulleitung eingereicht, mit dem Ziel, die ausgefallenen Kennenlern-Fahrten im Mai nächsten Jahres nachzuholen. „Da solche Veranstaltungen für das Schulleben wichtig sind, hoffen wir, dass sich die Situation möglichst schnell entspannt und wir solche Dinge nachholen können.“

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.