Wo gibt es freie Impftermine? Internet-Portale helfen bei Suche

Wer einen freien Corona-Impftermin sucht, dem können Internetportale möglicherweise eine Hilfe sein. Über das seit Ende November online geschaltete niedersächsische Impfportal der Landesregierung können Tickets für Impftermine gesucht und gebucht und zudem digitale Impfzertifikate heruntergeladen werden. Für Letzteres muss man aber in einem der niedersächsischen Impfzentren oder durch eine mobiles Impfteam geimpft sein.

Die Kapazitäten mobiler oder stationärer Impfteams sind allerdings oft begrenzt und auch nicht in der Nähe. So zeigte am Montag das niedersächsische Impfportal der Landesregierung etwa für die Postleitzahl von Delmenhorst 27753 die nächsten Orte mit freien Terminen in Stade (115 Kilometer Entfernung), Celle (175) Göttingen (225) oder Braunschweig (235) an.

Mehr zum Thema:

Kurzfristig freie Termine über Impf-Portal

Die Informationen beruhen laut Gesundheitsministerium auf Angaben der Landkreise und kreisfreien Städte. Die müssen aber ihre freien Kapazitäten nicht an das Portal melden und nutzen die freien Termine zum Teil regional selbst.

Online ist auch das Portal „impfsuche.de“ einer privaten Initiative, die das niedersächsische Impfportal unterstützt und über Impfzentren mit freien Termin informiert. Das Portal leitet Informationen über Termine ohne Landkreisbindung auch über den Kurznachrichtendienst Twitter weiter.

dpa