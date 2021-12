Corona-Selbsttest unter Aufsicht im Schöninger Negenbornbad

Schöningen. Spontane Hallenbad-Badbesuche sollen in Schöningen trotz 2G-Plus-Regelung möglich bleiben. Test-Kits müssen selbst mitgebracht werden.

Auch im Schöninger Badezentrum Negenborn (BZN) gilt aktuell die 2G-Plus-Regelung. Zutritt haben demnach nur Geimpfte und Genesene, die einen negativen Corona-Testnachweis vorzeigen können. „Ab Dienstag, 7. Dezember, bietet das Team im Badezentrum einen entsprechenden Service an, um so vielen Gästen wie möglich den Badbesuch zu ermöglichen“, teilt die Stadtverwaltung Schöningen mit. Besucherinnen und Besucher können dann vor Ort unter Aufsicht einen Selbsttest machen, den sie allerdings mitbringen müssen.

„Auf diese Weise soll nicht nur das Badezentrum belebt werden. Auch die Eltern können so ihre Kinder zur Schwimmausbildung oder zum Baby-Schwimmen begleiten, ohne sich vorher umständlich um einen Testtermin bemühen zu müssen“, begrüßt Bürgermeister Malte Schneider das neue Angebot, das nun auch spontane Badausflüge mit der Familie ermöglicht.

Den Negativ-Nachweis gibt es beim Verlassen des Bades

Beim Verlassen des Bades können die Besucher dann den ausgefüllten Negativ-Nachweis in Empfang nehmen, der für die folgenden 24 Stunden überall dort Gültigkeit hat, wo die 2-G-Plus-Regelung ebenfalls gilt. „Das BZN-Team um Bernd Maushake hat sofort zugestimmt, diesen zusätzlichen Aufwand in Kauf zu nehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoffen sehr, dass das Angebot wahrgenommen wird und so besonders die Schwimmausbildung weiter stattfinden kann“, freut sich Betriebsleiterin Frauke Hilal über die Eigeninitiative.

Corona sorgt für Einbruch der Besucherzahlen

In diesem Jahr wurden im Zeitraum von Juni bis Oktober 13.644 Badegäste im Schöninger Hallenbad gezählt, berichtete die Betriebsleiterin in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen und Umwelt. Grund für den Einbruch der Besucherzahlen war die Corona-bedingte Schließung des Negenbornbades von Januar bis Juni. Auch im Jahr zuvor hatte sich die Pandemie spürbar auf die Besucherfrequenz ausgewirkt. 2020 war das Bad von Mitte März bis Anfang Juni sowie von Anfang November bis Jahresende geschlossen. So wurden im gesamten Jahr nur 22854 Badegäste gezählt. Zum Vergleich im Jahr 2019 waren es 45.488 Besucher, 42.420 Badegäste waren es im Jahr 2018.

Ein vollständige Außerbetriebnahme des Bades wegen der Pandemie, so antwortete Bürgermeister Schneider auf eine Nachfrage aus dem Ausschuss, werde nicht erwogen. „Den Zettel mit der Wirtschaftlichkeitsrechnung haben wir schon lange weggeworfen.“

Das Bad sei und bleibe ein Zuschussbetrieb. „Selbst wenn wir es jetzt schließen würden, müsste das Wasser in den Becken bleiben, umgewälzt und beheizt werden.“ Die Dachbinder des Bades, erläuterte Frauke Hilal ergänzend, seien aus Holz. „Auch die müssen immer eine bestimmte Feuchtigkeit haben. Würden wir das Wasser komplett ablassen, besteht zudem die Gefahr, dass uns die Fliesen in den Becken abfallen.“

Auch mit Blick auf die Schwimmausbildunghält Schneider eine Schließung des Bades für falsch: „Die würde dann ganz entfallen.“ Die 2-G-Plus-Regel, so betonte Betriebsleiterin Hilal, gelte zudem nicht für Kinder: „Wassergewöhnung und Seepferdchen-Kurse können also stattfinden.“

Das Badezentrum Negenborn ist aktuell zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag und Mittwoch: 10 bis 13 Uhr und 14 bis 20 Uhr, Donnerstag und Freitag: 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag: 12 bis 14 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Rutsche und Sauna bleiben wegen der Corona-Auflagen weiterhin vorerst geschlossen.

