36-Jähriger kracht mit Auto in Tankstelle

In Celle ermittelt die Polizei. nachdem ein 36-Jähriger mit seinem Auto in die Preisanzeige einer Tankstelle gefahren ist.

In Celle ist ein 36-Jähriger mit seinem Auto in die Preisanzeige einer Tankstelle geprallt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte das Fahrzeug am Sonntagabend an einer Kreuzung zunächst mit einer Warnbake, die wegen einer Straßensperrung aufgestellt worden war. Daraufhin habe der 36-Jährige die Kontrolle über den Wagen verloren, sei von der Straße abgekommen und in die Preisanzeige der Tankstelle gefahren. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

Brand in Mehrfamilienhaus in Springe – Tote Frau gefunden

Beim Löschen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Eldagsen, einem Ortsteil von Springe, haben Helfer am Sonntag eine tote Frau gefunden. Ob die 89-Jährige in Folge des Feuers starb oder aus einem anderen Grund, müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Der Brand sei im ersten Obergeschoss ausgebrochen, berichtete ein Sprecher der Polizei in Hannover. Die alarmierten Helfer hätten bei ihren Arbeiten dann im Dachgeschoss die tote Bewohnerin entdeckt.

Aus der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen sein soll, wurde demnach ein Mann lebend gerettet. Der 47-jährige Hausbewohner kam ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen schwebe er nicht in Lebensgefahr. Nähere Angaben zur Brandursache und weiteren Schäden machte der Polizeisprecher zunächst nicht. Der Einsatz vor Ort sei am frühen Abend noch nicht beendet gewesen.

Schülerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Schülerin ist in Niederlangen (Landkreis Emsland) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte die 15-Jährige zum Schulbus auf der gegenüberliegenden Seite gehen, als sie von dem Auto der 49 Jahre alten Autofahrerin erfasst wurde, die in Richtung Lathen unterwegs war. Die 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Fahranfängerin verunglückt mit Auto – vier Verletzte

Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin ist in der Gemeinde Beesten im Emsland mit ihrem Wagen verunglückt. Die Fahrerin und drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 18-Jährige war mit ihrem Kleinwagen am Montagmorgen auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach rechts auf den Grünstreifen abgekommen. Die Frau versuchte laut einer Polizeisprecherin noch gegenzulenken, geriet dann aber ins Schleudern und prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum.

Die Fahrerin und ein 17 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Auf dem Rücksitz wurden zwei 17-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Unfalls.

Schweinetransporter kippt um – Fahrer schwer verletzt

Ein mit rund 170 Schweinen beladener Viehtransporter ist bei der Abfahrt von einem Mastbetrieb in der Nähe von Liebenau (Landkreis Nienburg) auf voller Länge umgekippt. Der 44 Jahre alte Fahrer hatte am Montagmorgen auf einem matschigen Betriebsweg die Kontrolle über das Gespann verloren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, war aber nicht in Lebensgefahr.

Mehrere Schweine verendeten, weitere wurden verletzt – die genauen Zahlen waren am Vormittag noch unklar. Die Tiere, die unverletzt geblieben waren, wurden in einen anderen Transporter geladen. Die Bergung des Unfallgespanns könnte sich laut Polizei über mehrere Tage ziehen, der Weg sei aber wieder befahrbar. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beeinträchtigt worden.

Polizei findet Karton mit Million Euro – vermutlich Geldschmuggel

Eine Million Euro in bar, versteckt in einem Karton – die Bundespolizei in Bad Bentheim (Niedersachsen) ist einem mutmaßlichen Geldschmuggler auf die Schliche gekommen. Das Bargeld fanden die Beamten am Samstagabend in der Ladung eines aus den Niederlanden einreisenden Transporters. Die Kiste mit dem Geld brachte beim Abwiegen 31 Kilogramm auf die Waage, teilte am Montag ein Polizeisprecher mit.

Gegen den 55 Jahre alten Fahrer des ungarischen Transporters wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Das Zollfahndungsamt Essen ermittelt nun Herkunft und Verwendungszweck des beschlagnahmten Geldes.

Feuerwehr holt 14 Kühe aus Güllegrube

Auf einem Hof in Hammah (Landkreis Stade) hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen 14 Kühe aus einer misslichen Lage in der Güllegrube befreit. Zuvor war ein Tier beim Melken durch eine Öffnung im Spaltenboden in die darunter liegende Grube gelangt. Daraufhin folgten ihr nach Angaben des Einsatzleiters der herbeigerufenen Feuerwehr – ihrem Herdentrieb gehorchend – 13 weitere Tiere. Vermutlich hatte zuvor ein Melkroboter Elemente im Spaltenboden verschoben.

Um die Rinder wieder aus der Grube herauszuholen, kam ein Radlader zum Einsatz, der den Boden darüber teilweise aufnahm. So war es den Kühen möglich, wieder festen Stallboden unter die Beine zu bekommen. Die Aktion habe auch ein Tierarzt begleitet, um notfalls einzugreifen und die Tiere nach ihrer Bergung zu begutachten, sagte Einsatzleiter Christian Holst. Am Ende seien sie zwar erschöpft, aber äußerlich unversehrt gewesen. Der gesamte Feuerwehreinsatz im Hammaher Ortsteil Mittelsdorf dauerte laut Holst rund fünf Stunden.

dpa