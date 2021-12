Corona in Braunschweig

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Beim Schnelltest-Drive-In auf dem Messegelände Harz und Heide ist wie bei vielen anderen Testzentren in Braunschweig in dieser Woche kein Termin mehr frei.

Braunschweig. 3G am Arbeitsplatz und im ÖPNV sowie 2G-plus in Braunschweig haben zu einem Ansturm auf die Testzentren geführt. Es fehlt an Personal.