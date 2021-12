Tüten voller Essen und Glück gibt es in Salzgitter

Salzgitter. Die Wärmestube der St. Jospeh Gemeinde in Salzgitter-Lebenstedt ist seit vielen Jahren ein Anlaufpunkt für Menschen in Not.

„Ahhh, Frau Kolb, Du bist meine beste Freundin“, sagt der ältere Mann in gebrochenem Deutsch und drückt die sichtlich überraschte Elisabeth Kolb mit einer Hand kurz an sich. In der anderen Hand hält er die Plastiktüte mit Lebensmitteln, die er sich ein paar Minuten vorher nehmen durfte. Wurst, Milch, Käse, eine Konserve, ein Stück Kuchen – ein wenig Verpflegung für die kommenden Tage. „Beste Freundin“ ist sicherlich übertrieben – aber eine Menschenfreundin, das ist die 79-jährige Leiterin der Wärmestube der St.-Joseph-Gemeinde in Salzgitter-Lebenstedt auf jeden Fall.

Wärmestube packt Care-Pakete zum Mitnehmen

Zweimal in der Woche packt Elisabeth Kolb mit ihrem siebenköpfigen Team Lebensmitteltüten für Menschen, die nur wenig haben und teilweise auch obdachlos sind. Seit 25 Jahren schon ist die Wärmestube ein fester Anlaufpunkt für Bedürftige, seit zehn Jahren leitet Elisabeth Kolb das Team. Vor der Pandemie gab es jeden Tag ein Frühstück in den Gemeinderäumen, seit Corona ist das nicht mehr möglich – zu wenig der Besucher sind geimpft. Stattdessen gibt es dienstags und donnerstags sorgsam zusammengestellte Care-Pakete zum Mitnehmen.

Das Angebot wird komplett über Spenden finanziert

Aber: Die Lebensmittel sind teuer. Brot und Brötchen bekommt Elisabeth Kolb vom lokalen Bäcker gespendet, den Rest muss sie selbst einkaufen. „Rund 1000 Euro benötigen wir pro Monat“, berichtet Kolb. Zuschüsse erhält die Wärmestube nicht – alles wird über Spenden finanziert. „Die Aktion ,Das Goldene Herz’ könnte uns dabei helfen, die laufenden Kosten zu decken und ein wenig mehr Planungssicherheit zu haben“, erklärt die Salzgitteranerin.

Die Wärmestube hilft Menschen in Not

Neben der hoch geschätzten Lebensmitteltüte erhalten die Besucher aber noch mehr: ein Lächeln, ein Plausch, Verständnis. Niemand, der die Wärmestube besucht, wird verurteilt, jeder wird mit Respekt behandelt. Viele Besucher kommen schon seit vielen Jahren vorbei, aber auch neue Gesichter sind immer wieder dabei. „Mir geht es gut im Leben: Ich freue mich einfach, wenn ich anderen Menschen helfen kann“, sagt Elisabeth Kolb.

So können Sie mit Ihrer Spende helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.