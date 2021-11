Stau nach Lkw-Unfall auf der A2 bei Helmstedt

Ein Lkw ist in einen anderen Sattelzug gekracht.

Ein Lkw-Unfall mit erheblichem Schaden hat sich am frühen Dienstagmorgen, 30. November, auf der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ereignet. Ein Lkw kam aus Richtung Magdeburg, als er kurz vor der Anschlussstelle Marienborn/Helmstedt in einen anderen Sattelzug krachte. An der Zugmaschine des Unfallverursachers entstand erheblicher Sachschaden.

Auch der Auflieger des anderen Lkw wurde beschädigt. Trümmerteile und Reifen verteilten sich auf allen Fahrspuren. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen, kommt es hier in den nächsten Stunden zu Behinderungen in Richtung Westen. Es bildete sich bereits ein Stau von etwa 10 Kilometern.

