Unbekannter beschädigt in Wolfsburg acht Autos

Gleich acht Fahrzeuge beschädigten ein Vandale im Wolfsburger Ortsteil Steimker Berg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Die zum Teil höherwertigen Fahrzeuge aus der Volkswagen-Gruppe standen in der Mehrheit auf dem Marktplatz in der Alten Landstraße. Betroffen waren ein Seat Cupra sowie die Modelle T-Cross, T-Roc, Arteon, Touareg, Tiguan, Golf und Multivan. Die Taten ereigneten sich zwischen Donnerstagmorgen, 0.05 Uhr, und Freitagmorgen, 0.05 Uhr. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Täter längere Zeit an den Fahrzeugen aufgehalten hat. Von daher hoffen sie darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise unter (05361) 46460.

Trickdiebe schlagen doppelt zu

Am Mittwochmittag lauerten Trickdiebe am Dunantplatz zwei Bankkunden auf, die zuvor Bargeld abgehoben hatten. Die Betroffenen wurden von einem unbekannten Mann durch ein Gespräch ablenkt, während ein zweiter Täter sie bestahl. Gegen Mittag war ein 65-jähriger Wolfsburger das erste Opfer. Ein Mann fragte nach Geld zum Wechseln für den Automaten am Klinikum. Der Wolfsburger schaute in sein Portemonnaie, hatte jedoch kein Kleingeld. Kurze Zeit später stellte er fest, dass sein zuvor abgehobenes Geld aus seinem Portemonnaie fehlte.

Kurze Zeit später war eine 87-jährige Wolfsburgerin das Opfer. Sie hatte ihr Geld und ihre EC-Karte in einem Rollkoffer verstaut. An der Bushaltestelle am Hochring verwickelte sie ein Mann in ein Gespräch. Die Seniorin vernahm einen leichten Ruck an ihrem Koffer, konnte jedoch keine weitere Person feststellen. Als sie kurze Zeit später von einer Mitarbeiterin der Bank, die den Vorfall aus der Ferne beobachtet hatte, angesprochen wurde, fiel ihr auf, dass ihre EC-Karte aus dem Rollkoffer gestohlen worden war. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der ablenkende Mann war etwa 50 Jahre und 1,75 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Der zweite Täter soll um die 25 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen; Hinweise unter der oben stehenden Nummer.

