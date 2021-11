Wer wird Braunschweiger des Jahres 2021 – Stimmen Sie jetzt ab!

Es ist so weit: Von Samstag, 20. November, bis einschließlich Mittwoch, 24. November, 24 Uhr, läuft unsere Leserabstimmung über den Braunschweiger oder die Braunschweigerin des Jahres. Die Online-Abstimmung finden Sie unten im Text.

Wer wird also unser Mensch des Jahres? Zur Abstimmung stehen (in alphabetischer Reihenfolge) Verena Geißler, Peter Kropf, Thomas Lampe, Kathrin Monyer-Rogner und Regina Schultz. Wir haben sie unseren Lesern ausführlich in Text und Bild vorgestellt. Parallel zu unserer Leserwahl kann man die Porträts jetzt auch noch einmal anschauen – eigens dafür sind jeweils Video-Porträts produziert worden.

Und das sind unsere Kandidatinnen und Kandidaten:

Verena Geißler:

Die Leiterin des Tierheims in Ölper, Verena Geißler, ist als Braunschweigerin des Jahres 2021 vorgeschlagen. Foto: Stefan Lohmann

Die Leiterin des Tierheims Braunschweig ist Tierpflegerin, zertifizierte Hundetrainerin und Verhaltensberaterin. Am Biberweg in Ölper leistet sie mit ihren hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften eine unersetzliche Arbeit für den Tierschutz. In der Corona-Pandemie gab es gleich mehrere Herausforderungen zu meistern. Viele schafften sich Tiere an, die sie jedoch überforderten und die dann im Tierheim landeten. Gleichzeitig hören die Suche nach und die Informationen für geeignete Halter, die Tiere übernehmen können, niemals auf.

Peter Kropf:

Peter Kropf war Leiter des Impfzentrums und ist als Braunschweiger des Jahres 2021 vorgeschlagen. Foto: Stefan Lohmann

Eigentlich war Peter Kropf ja „nur“ Abteilungsleiter im Fachbereich Feuerwehr der Stadt Braunschweig. Doch dann erhielt er eine bis dahin nicht vorstellbare Aufgabe ohne Vorbild: Organisationschef des Braunschweiger Impfzentrums in der Stadthalle. Mit hohem persönlichem Einsatz trug Peter Kropf, der stellvertretend für alle Mitarbeiter des Impfzentrums vorgeschlagen wird, zum Erfolg des Impfzentrums bei – und dazu, dass Braunschweig in der Pandemie besser als andere dasteht.

Thomas Lampe:

Dr. Thomas Lampe, Vorsitzender des Vereins Weggefährten ist als Braunschweiger des Jahres 2021 vorgeschlagen. Foto: Stefan Lohmann

Der Verein „Weggefährten, Elternhilfe zur Unterstützung tumorkranker Kinder“ bietet Familien Hilfe, wenn Kinder an Krebs erkrankt sind. Der Vorsitzende hat ein großes Netzwerk in Braunschweig und Umgebung aufgebaut, wirbt unermüdlich Spendengelder ein. Das Projekt „Kinderoase“ als Oase für Kinder und Eltern in der Salzdahlumer Straße ist ohne ihn nicht denkbar.

Kathrin Monyer-Rogner:

Kathrin Monyer-Rogner, Kandidatin für die Wahl zur Brauschweigerin des Jahres 2021. Foto: Stefan Lohmann

Die Erzieherin rettet nicht nur als Mitglied der Organisation Foodsharing Lebensmittel, die sonst in Supermärkten, Bäckereien und Restaurants vernichtet würden, obwohl sie noch einwandfrei verwendbar sind. Seit dem ersten Corona-Lockdown ist sie auch tatkräftig im Bündnis für die Bruchstraße in Braunschweig aktiv, in der sich neben Foodsharing weitere Initiativen, Stiftungen, Persönlichkeiten und Organisationen um die dort ansässigen Sexarbeiterinnen in ihrer Notlage kümmern.

Regina Schultz:

Regina Schultz, Kandidatin für die Wahl zur Braunschweigerin des Jahres 2021, fotografiert an ihrer Wirkuntgsstätte im Herzog-Anton-Ulrich-Museum. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Die Erzieherin und Heilpädagoginist unermüdlich ehrenamtlich unterwegs, hat inklusive, kulturelle Bildungsprojekte für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung entwickelt und durchgeführt. So in Kooperation mit dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum ein einzigartiges inklusives Kulturprojekt, das bundesweit einmalig ist. Regina Schultz erzählt nicht nur Geschichten über Kunstwerke, sie macht auch ihr Publikum zu erzählenden Experten. Chapeau!

So geht alles seinen Gang, mit Spannung wird das Ergebnis erwartet. Unterdessen hat uns die Corona-Pandemie schon wieder einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Konnte im vergangenen Jahr gar keine Wahl stattfinden, so musste jetzt die geplante Präsenzveranstaltung zur Preisverleihung 2021 am Montag, 29. November, um 19 Uhr im BZV-Medienhaus abgesagt werden.

Es ist besser so. Und alle Leser können hier beim Livestream der Zoomkonferenz dabeisein, wenn wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekanntgeben und ehren.