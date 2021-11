Goslar: Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt

Der Weihnachtsmarkt in Goslar musste wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Am späten Mittwochnachmittag sickerten erste Informationen durch, am Abend dann die traurige Gewissheit. Die „Goslarsche Zeitung“ berichtete zuerst darüber.

Laut Veranstaltern habe es zu der Entscheidung bei aller aktueller Enttäuschung am Ende keine Alternative gegeben. „Wir haben Sorge um die Menschen in Goslar. Das ist der ausschlaggebende Punkt, weshalb wir uns gegen die Ausrichtung entschieden haben“, erklärte die Goslar Marketing-Gesellschaft (GMG).

Zunächst kam Absage nur bei Verbot durch Land oder Bund in Frage

Eine Absage des Weihnachtsmarkts kam nach Stand der Dinge für die GMG zunächst nur in Frage, wenn übergeordnete Instanzen wie das Land oder der Bund solche Veranstaltungen untersagt hätten. Das war die Lage noch zu Beginn der Woche.

Am Abend gingen dann Weihnachtsmarktbeschicker, die Goslar Marketing-Gesellschaft (GMG) und ihr Aufsichtsrat, Vertreter der Stadt und des Gesundheitsamtes noch mal eingehend in die Beratung und entschieden sich für die Absage.

