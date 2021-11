Dreifachmord in Bispingen – Gerichtsprozess beginnt

Die Tat ist ungeheuerlich. Aus Mordlust soll ein 35-jähriger Mann seine Freundin und deren beiden Kinder getötet haben, die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor dem Lüneburger Landgericht Heimtücke vor. Zudem habe er bei den brutalen Geschehnissen in den frühen Morgenstunden des 16. Mai in Bispingen im Heidekreis seinen Geschlechtstrieb durch Strangulation und Vergewaltigung befriedigt, sagt Staatsanwalt Jochen Kaup zum Prozessauftakt vor der 4. Großen Strafkammer am Dienstag.

Unter großem Medieninteresse beginnt die Aufarbeitung der brutalen Geschehnisse, coronabedingt finden nicht alle Pressevertreter und Zuschauer Platz. Die Anklage lautet auf Mord in drei Fällen, schweren sexuellen Missbrauch von Kindern mit Todesfolge und Vergewaltigung mit Todesfolge. Der gebürtige Bremer, der seit der Tat in Untersuchungshaft sitzt, sei für die Allgemeinheit gefährlich.

Angeklagte will sich zunächst nicht äußern

Es sei die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. „Die Staatsanwaltschaft zieht eine Sicherheitsverwahrung aufgrund der Details in Betracht“, sagt eine Gerichtssprecherin.

Lesen Sie mehr:

Der Angeklagte - unscheinbar in Jeans, Sneakern und schwarzem Kapuzenpulli gekleidet - will sich vor dem Schwurgericht zunächst nicht zu den Vorwürfen gegen ihn äußern. Noch am Morgen wird der Vater eines fünfjährigen Sohnes medizinisch untersucht, ob er verhandlungsfähig ist. Auf Nachfrage von Richter Franz Kompisch sagt der Mann in Handschellen, es gehe ihm gut.

Polizei fand die Leiche der Tochter erst nach zwei Tagen

Zusammen mit seiner Freundin soll er in ihrem Haus in der Nacht im Mai reichlich Alkohol getrunken haben, nach einem Streit im Auto vor der Tür gewartet und morgens gegen 6.00 Uhr zurückgekehrt sein. Die schlafende Mutter habe er mit einer Strumpfhose von hinten um den Hals erdrosselt und vergewaltigt. Der vierjährige Sohn, der aufgeschreckt durch die Geräusche hinzukam, starb mit einem Kabel um den Hals. «Weil ihn Strangulation von jeher erregte», erklärt Kaup in der Anklageverlesung die Motivation für die Gewalt.

Die elf Jahre alte Tochter habe der Angeklagte aus ihrem Schlafzimmer geholt, daneben habe eine neunjährige Nichte von ihm geschlafen. Nach dem Erstickungstod des vergewaltigten Mädchens habe er die Tat verdecken wollen und sie in einem Waldstück abgelegt. Erst nach zwei Tagen fand die Polizei sie an einem Weg in der Lüneburger Heide in der Nähe von Schneverdingen.

Verhandlungstermine sind bis Februar angesetzt

Der tatverdächtige Deutsche ist nicht der Vater der Kinder, die beiden Väter und die Großmutter mütterlicherseits treten als Nebenkläger auf und verfolgen den Prozess. „Das Schwurgericht ist sehr erfahren, es ist ein ganz besonderes Fingerspitzengefühl erforderlich“, betont die Gerichtssprecherin.

Bis in den Februar hinein sind Verhandlungstermine angesetzt, am zweiten Prozesstag am Freitag soll unter anderem ein Mithäftling aussagen.

dpa