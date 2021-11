Wolfenbüttel. Die Feuerwehr Wolfenbüttel rückte am Montagmorgen zu einem Unfall am Grünen Platz aus. Zwei Autos kollidierten, die Fahrerinnen wurden verletzt.

Feuerwehr Wolfenbüttel Unfall in Wolfenbüttel: Zwei Autos kollidieren am Grünen Platz

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen, 15. November, kurz nach 8 Uhr am Grünen Platz in Wolfenbüttel. Wie die Feuerwehr Wolfenbüttel mitteilt, wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit dem Stichwort eingeklemmte Person und zwei beteiligte Autos alarmiert.

Eine 28-jährige Autofahrerin beabsichtigte, mit ihrem Auto von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr auf dem Grünen Platz einzufahren, berichtet die Polizei. „Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei den bevorrechtigten PKW einer 64-jährigen Fahrerin.“

Beide Fahrerinnen verletzt

Durch den Aufprall seien beide Fahrerinnen verletzt worden. Ein auslösender Airbag verhinderte augenscheinlich schlimmere Verletzungen, so die Feuerwehr weiter. Die erste Notrufmeldung, dass eine Person eingeklemmt sei, habe sich bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht bestätigt.

Beide Frauen wurden durch den DRK-Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden, ergänzt die Polizei. Und weiter: Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen kam es im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderung. Im Einsatz waren Polizei, Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr sowie ein Abschleppdienst.

Trümmerteile beseitigt

Die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel sicherte nach eigenen Angaben anschließend die Unfallstelle, streute ausgelaufene Betriebsmittel ab und befreite die Straße von Trümmerteilen, heißt es weiter. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.

Mehr aus Wolfenbüttel:







KG/red